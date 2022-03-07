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    • Aiuta i bambini a prevenire la carie Aiuta i bambini a prevenire la carie Aiuta i bambini a prevenire la carie

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Spazzolino elettrico

      HX3601/01

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Aiuta i bambini a prevenire la carie

      Aiuta a sviluppare abitudini di igiene orale con Sonicare for Kids. È sicuro e delicato su denti e gengive in fase di crescita e aiuta a prevenire la carie. La nostra edizione speciale Design a Pet è dotata di divertenti adesivi per personalizzare il proprio spazzolino.

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      For Kids Design a Pet Edition
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      For Kids Design a Pet Edition

      Spazzolino elettrico

      totale

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      Aiuta i bambini a prevenire la carie

      Un modo divertente per sviluppare abitudini sane e durature

      • Tecnologia Sonicare
      • Adesivi personalizzabili
      • App gratuita Sonicare For Kids
      La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

      La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

      La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.

      Le testine sono progettate appositamente per i bambini

      Le testine sono progettate appositamente per i bambini

      Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.

      Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili

      Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili

      L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!

      SmarTimer e KidPacer fanno sì che i bambini spazzolino i denti per almeno 2 minuti

      SmarTimer e KidPacer fanno sì che i bambini spazzolino i denti per almeno 2 minuti

      Guida i bambini nello sviluppo di sane abitudini. La funzione SmarTimer fa sì che i bambini spazzolino i denti per almeno 2 minuti pieni, mentre la funzione KidPacer fa in modo che passino a una nuova zona della bocca ogni 30 secondi.

      2 impostazioni di intensità per una pulizia delicata

      2 impostazioni di intensità per una pulizia delicata

      I denti in fase di crescita hanno bisogno di una maggiore protezione. Scegli tra le impostazioni Gentle e Extra Gentle, con una testina in gomma per una pulizia confortevole.

      L'app gratuita Sonicare for Kids li guida in una pulizia più efficace

      L'app gratuita Sonicare for Kids li guida in una pulizia più efficace

      Sviluppa abitudini sane che dureranno tutta la vita. La nostra app gratuita Sonicare for Kids aiuta i bambini a lavare i denti due volte al giorno per 2 minuti pieni come raccomandato dai dentisti. Lavarsi i denti non è mai stato così divertente!

      Specifiche tecniche

      • Assorbimento

        Voltaggio
        DC5V

      • Specifiche tecniche

        Autonomia (da completamente carica a scarica)
        14 giorni
        Batteria
        Ricaricabile
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio
        Consumo energetico
        Standby senza display <0,5 W

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Bianco con pulsante verde acqua

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Sistema con testine
        Testine ad aggancio semplice
        Indicatore di stato della batteria
        La spia della batteria mostra lo stato di carica
        Manico
        Design ergonomico e compatto

      • Accessori inclusi

        Manico
        1 manico Sonicare for Kids
        Adesivi
        2 fogli adesivi a tema animali
        Testine
        1 Sonicare for Kids mini
        Caricabatterie
        1 caricatore USB

      • Prestazioni di pulizia

        Timer
        SmarTimer e KidPacer

      Contenuto della confezione

      Fotografia della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Impugnatura Sonicare for Kids
      • Testina compatta Sonicare For Kids
      • Caricatore USB-C
      • Adesivi di animali

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