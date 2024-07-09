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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX3601/01
HX360CB
Tecnologia Sonicare
Adesivi personalizzabili
App gratuita Sonicare For Kids
La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.
Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.
L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!
4.3
su 5
31
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
pakotime
09/07/2024
Italia
Parte della promozione
Il primo spazzolino elettrico per i nostri bambini
A volte è difficile far capire ai bambini l'importanza di una corretta igiene della bocca e con questo spazzolino diventa tutto più semplice. È appositamente studiato per la bocca dei più piccoli, con una testina che si adatta bene ai denti rimanendo delicata sulle gengive ma soprattutto la tecnologia Sonicare che consente di pulire anche negli spazi interdentali offrendo una protezione dalle carie. Per rendere ancora più amichevole lo spazzolino sono presenti degli stickers che possono essere attaccati sul manico creando dei personaggi e stimolando ancora di più ll'uso. La carica dura molto a lungo e avviene attraverso una base che ha un cavo usb integrato.
Pro
Delicato, efficace, amico dei bambini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico
Saralapsus
07/07/2024
Italia
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Adatto anche ai bambini più piccoli
Mia figlia di quasi 4 anni ha iniziato a usare questo spazzolino elettrico al posto di quello manuale. Lo usa in autonomia, anche se poi l'aiutiamo noi con una passata finale. Facile da usare con il pulsante unico, poco rumoroso e una vibrazione fluida in entrambe le velocità, per lei è più adatta quella più delicata. Le dimensioni della testina sono adatte anche alla sua bocca piccina, e riesce ad impugnarlo facilmente. Gli adesivi per decorarlo sono carini, anche se poi con il tempo si staccano, comunque sono stati utili per coinvolgere mia figlia nel prendere confidenza con l'oggetto. Unica scomodità per noi è che ha l'attacco USB per ricaricarsi e abbiamo dovuto prendere un attacco per la presa.
Pro
Vibrazione delicata adatta ai bambini.
Contro
Caricatore con attacco USB
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico
Chiarettabo84
07/07/2024
Italia
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Ottimo prodotto
Possedevo già un Sonicare per adulti e mi sono trovata benissimo, pertanto desideravo che anche mio figlio potesse usare la versione per bambini per i suoi denti. Lo spazzolino ha mantenuto le promesse: mio figlio è felice di usarlo e invogliato dalla presenza degli adesivi che consentono di personalizzarlo. Risultato da igiene professionale e consente di insegnare l'importanza di curare la bocca e i denti fin da bambini.
Pro
Efficace
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.