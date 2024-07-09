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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionSpazzolino elettrico

HX3601/01

HX360CB

4.3
| (31) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Aiuta i bambini a prevenire la carie
Aiuta a sviluppare abitudini di igiene orale con Sonicare for Kids. È sicuro e delicato su denti e gengive in fase di crescita e aiuta a prevenire la carie. La nostra edizione speciale Design a Pet è dotata di divertenti adesivi per personalizzare il proprio spazzolino.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Un modo divertente per sviluppare abitudini sane e durature

Aiuta i bambini a prevenire la carie

  • Tecnologia Sonicare

  • Adesivi personalizzabili

  • App gratuita Sonicare For Kids

La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.

Le testine sono progettate appositamente per i bambini

Le testine sono progettate appositamente per i bambini

Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.

Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili

Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili

L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

31

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

2

09/07/2024

Italia

Italia

Il primo spazzolino elettrico per i nostri bambini

A volte è difficile far capire ai bambini l'importanza di una corretta igiene della bocca e con questo spazzolino diventa tutto più semplice. È appositamente studiato per la bocca dei più piccoli, con una testina che si adatta bene ai denti rimanendo delicata sulle gengive ma soprattutto la tecnologia Sonicare che consente di pulire anche negli spazi interdentali offrendo una protezione dalle carie. Per rendere ancora più amichevole lo spazzolino sono presenti degli stickers che possono essere attaccati sul manico creando dei personaggi e stimolando ancora di più ll'uso. La carica dura molto a lungo e avviene attraverso una base che ha un cavo usb integrato.

Pro

Delicato, efficace, amico dei bambini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico

07/07/2024

Italia

Italia

Adatto anche ai bambini più piccoli

Mia figlia di quasi 4 anni ha iniziato a usare questo spazzolino elettrico al posto di quello manuale. Lo usa in autonomia, anche se poi l'aiutiamo noi con una passata finale. Facile da usare con il pulsante unico, poco rumoroso e una vibrazione fluida in entrambe le velocità, per lei è più adatta quella più delicata. Le dimensioni della testina sono adatte anche alla sua bocca piccina, e riesce ad impugnarlo facilmente. Gli adesivi per decorarlo sono carini, anche se poi con il tempo si staccano, comunque sono stati utili per coinvolgere mia figlia nel prendere confidenza con l'oggetto. Unica scomodità per noi è che ha l'attacco USB per ricaricarsi e abbiamo dovuto prendere un attacco per la presa.

Pro

Vibrazione delicata adatta ai bambini.

Contro

Caricatore con attacco USB

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico

07/07/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Possedevo già un Sonicare per adulti e mi sono trovata benissimo, pertanto desideravo che anche mio figlio potesse usare la versione per bambini per i suoi denti. Lo spazzolino ha mantenuto le promesse: mio figlio è felice di usarlo e invogliato dalla presenza degli adesivi che consentono di personalizzarlo. Risultato da igiene professionale e consente di insegnare l'importanza di curare la bocca e i denti fin da bambini.

Pro

Efficace

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Spazzolino elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 