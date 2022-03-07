Altri articoli in confezione
- Impugnatura Sonicare for Kids
- Testina compatta Sonicare For Kids
- Caricatore USB-C
- Adesivi di animali
Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
HX3601/01
Aiuta i bambini a prevenire la carie
Aiuta a sviluppare abitudini di igiene orale con Sonicare for Kids. È sicuro e delicato su denti e gengive in fase di crescita e aiuta a prevenire la carie. La nostra edizione speciale Design a Pet è dotata di divertenti adesivi per personalizzare il proprio spazzolino.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Spazzolino elettrico
totale
recurring payment
La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.
Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.
L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!
Guida i bambini nello sviluppo di sane abitudini. La funzione SmarTimer fa sì che i bambini spazzolino i denti per almeno 2 minuti pieni, mentre la funzione KidPacer fa in modo che passino a una nuova zona della bocca ogni 30 secondi.
I denti in fase di crescita hanno bisogno di una maggiore protezione. Scegli tra le impostazioni Gentle e Extra Gentle, con una testina in gomma per una pulizia confortevole.
Sviluppa abitudini sane che dureranno tutta la vita. La nostra app gratuita Sonicare for Kids aiuta i bambini a lavare i denti due volte al giorno per 2 minuti pieni come raccomandato dai dentisti. Lavarsi i denti non è mai stato così divertente!
Assorbimento
Specifiche tecniche
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Facilità d'uso
Accessori inclusi
Prestazioni di pulizia
Cerchi altri accessori? Mostra parti & accessori
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.