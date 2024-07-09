Finalmente uno spazzolino Philips dedicato ai più piccoli. Possiedo già uno spazzolino da adulti e i miei figli hanno sempre voluto provarlo. Ora ne hanno uno tutto per loro e a loro misura. Lo spazzolino è di per sé identico a quello dei grandi l'unica cosa che cambia è la testina leggermente più piccola per adattarsi ovviamente alle bocche più piccole dei bambini. Le funzionalità e la praticità sono però le stesse della versione per grandi. La testina vibra a grande velocità e permette una pulizia profonda. La batteria dura veramente tanto, non l'ho ancora ricaricato da quando ce l'ho, e i materiali sono veramente di ottima fattura. La confezione oltre allo spazzolino e alla testina contiene la basa di ricarica e degli adesivi con cui divertirsi a personalizzare lo spazzolino per renderlo veramente unico! Che dire ora i miei bimbi si lavano i denti con più entusiasmo felici di essere passati finalmente allo spazzolino elettrico.