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Fuori produzione
Amplifica e semplifica il tuo sistema Home Entertainment
Hai intenzione di trasformare il tuo lettore o masterizzatore DVD in un sistema Home Entertainment completo? Abbinalo a questo elegante sistema di ricezione digitale per goderti un'esperienza audio e video dall'atmosfera teatrale e un'accurata riproduzione della musica.
I connettori di colore differente rappresentano una soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e il subwoofer all'unità centrale del sistema Home Entertainment. È sufficiente collegare i connettori all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte posteriore dell'unità centrale.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
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