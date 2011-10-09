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Ricevitore digitale AV

HTR3464/12

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Amplifica e semplifica il tuo sistema Home Entertainment

Hai intenzione di trasformare il tuo lettore o masterizzatore DVD in un sistema Home Entertainment completo? Abbinalo a questo elegante sistema di ricezione digitale per goderti un'esperienza audio e video dall'atmosfera teatrale e un'accurata riproduzione della musica.

Vedi tutti i vantaggi

Amplifica e semplifica il tuo sistema Home Entertainment

Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto

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Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione

Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione

I connettori di colore differente rappresentano una soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e il subwoofer all'unità centrale del sistema Home Entertainment. È sufficiente collegare i connettori all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte posteriore dell'unità centrale.

Ingressi digitali multipli per audio di qualità da altre sorgenti

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
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09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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