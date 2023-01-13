Programmi di selezione rapida per la massima praticità

I programmi di selezione rapida sul display digitale sono definiti con l'impostazione dell'ora e della velocità in modo che le tue ricette preferite siano a portata di mano. Includono succo puro o con polpa di frutta, frullato, burro di frutta secca, dessert, zuppa, salsa e funzioni di triturazione del ghiaccio e pulizia.