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    • Frulla, capovolgi, versa. Frulla, capovolgi, versa. Frulla, capovolgi, versa.

      Frullatore Flip&Juice™ Frullatore ad alta velocità con modulo centrifuga

      HR3770/10

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Frulla, capovolgi, versa.

      Grazie al rivoluzionario design del recipiente e al filtro integrato del nuovo frullatore Philips Flip & Juice™, potrai creare gustosi succhi puri e con polpa, frullati setosi e burri di frutta secca corposi. Fai felice tutta la famiglia con una grande varietà di consistenze.

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      Frullatore Flip&Juice™
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      Frullatore Flip&Juice™

      Frullatore ad alta velocità con modulo centrifuga

      totale

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      Frulla, capovolgi, versa.

      Succhi puri o con polpa con la tecnologia Flip&Juice™

      • Tecnologia Flip&Juice™
      • Tecnologia ProBlend Ultra
      • App HomeID
      • Programmi di selezione rapida
      • Bicchieri da viaggio in Tritan™
      Succhi puri e polposi con la tecnologia Flip & Juice™

      Succhi puri e polposi con la tecnologia Flip & Juice™

      Il nuovo frullatore Philips Flip & Juice è il primo frullatore ad alta velocità con modulo centrifuga. Grazie al rivoluzionario design del recipiente e al filtro integrato, potrai ottenere deliziose bevande dalla consistenza più adatta ai gusti della tua famiglia. Dai frullati setosi ai succhi puri o con polpa di frutta, il nostro frullatore più avanzato offre la più ampia varietà possibile. Combina la funzione frullatore e centrifuga in un'unica soluzione per risparmiare spazio in cucina.

      Tecnologia ProBlend Ultra

      Tecnologia ProBlend Ultra

      La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta.

      Recipiente ProBlend Ultra che riporta gli ingredienti al flusso

      Recipiente ProBlend Ultra che riporta gli ingredienti al flusso

      Il recipiente ProBlend Ultra è dotato di scanalature esclusive per spingere costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione, in modo che tutti gli ingredienti siano costantemente a contatto con le lame per risultati ottimali.

      Motore ProBlend Ultra per un miscelamento ottimale degli ingredienti

      Motore ProBlend Ultra per un miscelamento ottimale degli ingredienti

      La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta. Il motore ProBlend Ultra con una potenza di 1500W genera il flusso di miscelazione e fa circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme.

      Lame ProBlend Ultra per una consistenza ottimale

      Lame ProBlend Ultra per una consistenza ottimale

      Le lame ProBlend Ultra sono esclusivamente progettate con una combinazione composta da una lama seghettata, per tritare gli ingredienti duri in pezzi più piccoli, e lame affilate per affettare finemente e ottenere una consistenza perfetta.

      Scopri tutto il potenziale della tua casa con l'app HomeID

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      Scarica l'app HomeID e scopri centinaia di ricette per il tuo frullatore, tra cui tante nuove idee per bevande, snack, dessert e pasti completi. Grazie a semplici ma deliziose innovazioni ai piatti preferiti della tua famiglia, fare scelte alimentari salutari non è mai stato così piacevole. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, su HomeID troverai ricette davvero sensazionali.

      Programmi di selezione rapida per la massima praticità

      Programmi di selezione rapida per la massima praticità

      I programmi di selezione rapida sul display digitale sono definiti con l'impostazione dell'ora e della velocità in modo che le tue ricette preferite siano a portata di mano. Includono succo puro o con polpa di frutta, frullato, burro di frutta secca, dessert, zuppa, salsa e funzioni di triturazione del ghiaccio e pulizia.

      Funzione di pulizia rapida per una pulizia senza problemi

      Funzione di pulizia rapida per una pulizia senza problemi

      Attiva la funzione di pulizia rapida con una piccola quantità di acqua e sapone per piatti, per una pulizia senza problemi in soli 2 minuti. La funzione di pulizia rimuove anche i residui più ostinati, come impasti di torte e burri di frutta secca.

      Parti estraibili lavabili in lavastoviglie

      Parti estraibili lavabili in lavastoviglie

      Tutte le parti estraibili sono lavabili in lavastoviglie. La lama ProBlend Ultra è progettata appositamente per evitare che le particelle di cibo restino intrappolate sotto le lame per semplificare la pulizia.

      Recipiente ad ampia capacità per la famiglia

      Recipiente ad ampia capacità per la famiglia

      Recipiente in Tritan™ da 2L con capacità effettiva di 1,8L, capacità sufficiente per tutta la famiglia. Recipiente in Tritan™ resistente e antiodore di alta qualità, lavabile in lavastoviglie, senza BPA e facile da maneggiare grazie ai manici arrotondati.

      Bicchieri da viaggio realizzati in Tritan™

      Bicchieri da viaggio realizzati in Tritan™

      Due bicchieri Tritan™ trasparenti e resistenti, senza BPA. Crea le tue bevande personali in quantità ridotte in due bicchieri separati per gli spostamenti.

      Parti rimovibili

      Parti rimovibili

      L'accessorio centrifuga è dotato di parti rimovibili, facili da risciacquare e lavabili in lavastoviglie.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Impostazioni preprogrammate
        Funzioni
        Miscelare, estrarre
        Tipo di prodotto
        Frullatore
        Certificazioni
        ND
        Capacità del cestello
        ND
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        ND
        Numero di dosi
        ND
        Piedini antiscivolo
        Interfaccia
        Programma preimpostato e manopola rotante
        Lunghezza cavo
        1
        Vano portacavo
        Funzione di mantenimento del caldo
        ND
        Timer
        ND
        Tecnologia di cottura
        Tecnologia ProBlend Ultra, tecnologia Flip&Juice
        Interruttore on/off integrato
        Termostato regolabile
        ND
        Spia di alimentazione
        ND
        Manici antiscottatura
        ND
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Temperatura minima
        ND
        Temperatura massima
        ND
        Indicatore del livello di capacità
        Valvola di rilascio della pressione
        ND
        Materiale del recipiente
        Tritan
        Materiale della lama
        Acciaio inossidabile
        Rotazioni al minuto (RPM)
        22000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        Libro di ricette
        ND
        Livello di rumorosità (standard)
        LC = 83 dB(A)
        Livello di rumorosità (alimentazione)
        ND
        Livello di rumorosità (silenziosa)
        ND
        Connessione a Internet
        ND
        Compatibilità Smart Home
        ND
        Portata del Wi-Fi
        ND
        Garanzia
        2
        Tempo di riscaldamento
        ND
        Compatibile con alimenti secchi
        ND
        Modalità autopulente
        Dichiarazione di conformità UE

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        1500W
        Voltaggio
        230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        ND
        Efficienza energetica
        ND

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Spatola
        Accessori inclusi (x2)
        Bicchiere
        Accessori inclusi (x3)
        Centrifuga
        Accessorio compatibile (non incluso)
        DFU
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Scheda di garanzia
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Opuscolo

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza
        Spegnimento automatico
        Indicatore della temperatura
        ND
        Arresto automatico delle lame
        Blocco accesso
        No

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        21,6
        Larghezza prodotto
        16,7
        Altezza prodotto
        45,2
        Peso prodotto
        3,369
        Lunghezza confezione
        29,5
        Larghezza confezione
        30,5
        Altezza confezione
        54,9
        Peso confezione
        6,085

      • Durata

        Custodia
        >90% di materiali riciclati
        Manuale utente
        Carta riciclata > 98%

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

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