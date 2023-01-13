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HR3770/10
Frulla, capovolgi, versa.
Grazie al rivoluzionario design del recipiente e al filtro integrato del nuovo frullatore Philips Flip & Juice™, potrai creare gustosi succhi puri e con polpa, frullati setosi e burri di frutta secca corposi. Fai felice tutta la famiglia con una grande varietà di consistenze.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Frullatore ad alta velocità con modulo centrifuga
totale
recurring payment
Il nuovo frullatore Philips Flip & Juice è il primo frullatore ad alta velocità con modulo centrifuga. Grazie al rivoluzionario design del recipiente e al filtro integrato, potrai ottenere deliziose bevande dalla consistenza più adatta ai gusti della tua famiglia. Dai frullati setosi ai succhi puri o con polpa di frutta, il nostro frullatore più avanzato offre la più ampia varietà possibile. Combina la funzione frullatore e centrifuga in un'unica soluzione per risparmiare spazio in cucina.
La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta.
Il recipiente ProBlend Ultra è dotato di scanalature esclusive per spingere costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione, in modo che tutti gli ingredienti siano costantemente a contatto con le lame per risultati ottimali.
La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta. Il motore ProBlend Ultra con una potenza di 1500W genera il flusso di miscelazione e fa circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme.
Le lame ProBlend Ultra sono esclusivamente progettate con una combinazione composta da una lama seghettata, per tritare gli ingredienti duri in pezzi più piccoli, e lame affilate per affettare finemente e ottenere una consistenza perfetta.
Scarica l'app HomeID e scopri centinaia di ricette per il tuo frullatore, tra cui tante nuove idee per bevande, snack, dessert e pasti completi. Grazie a semplici ma deliziose innovazioni ai piatti preferiti della tua famiglia, fare scelte alimentari salutari non è mai stato così piacevole. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, su HomeID troverai ricette davvero sensazionali.
I programmi di selezione rapida sul display digitale sono definiti con l'impostazione dell'ora e della velocità in modo che le tue ricette preferite siano a portata di mano. Includono succo puro o con polpa di frutta, frullato, burro di frutta secca, dessert, zuppa, salsa e funzioni di triturazione del ghiaccio e pulizia.
Attiva la funzione di pulizia rapida con una piccola quantità di acqua e sapone per piatti, per una pulizia senza problemi in soli 2 minuti. La funzione di pulizia rimuove anche i residui più ostinati, come impasti di torte e burri di frutta secca.
Tutte le parti estraibili sono lavabili in lavastoviglie. La lama ProBlend Ultra è progettata appositamente per evitare che le particelle di cibo restino intrappolate sotto le lame per semplificare la pulizia.
Recipiente in Tritan™ da 2L con capacità effettiva di 1,8L, capacità sufficiente per tutta la famiglia. Recipiente in Tritan™ resistente e antiodore di alta qualità, lavabile in lavastoviglie, senza BPA e facile da maneggiare grazie ai manici arrotondati.
Due bicchieri Tritan™ trasparenti e resistenti, senza BPA. Crea le tue bevande personali in quantità ridotte in due bicchieri separati per gli spostamenti.
L'accessorio centrifuga è dotato di parti rimovibili, facili da risciacquare e lavabili in lavastoviglie.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
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