Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Tecnologia ProBlend Ultra
App HomeID
Programmi di selezione rapida
Scarica l'app HomeID e scopri centinaia di ricette per il tuo frullatore, tra cui tante nuove idee per bevande, snack, dessert e pasti completi. Grazie a semplici ma deliziose innovazioni ai piatti preferiti della tua famiglia, fare scelte alimentari salutari non è mai stato così piacevole. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, su HomeID troverai ricette davvero sensazionali.
La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta.
Il vaso ProBlend Ultra è dotato di scanalature esclusive per spingere costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.
5.0
su 5
13
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
antonella8684
26/11/2023
Italia
Prodotto ottimo
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho provato questo elettrodomestico ed è eccezionale, facile da usare, intuitivo e grazie a lui le mie ricette sono state più veloci da preparare. Ha un design elegante e pulito, con il suo bicchiere in vetro e le pratiche lame che si smontano risulta pratico e facile da pulire. Continuerò sicuramente ad usarlo ma soprattutto lo consiglierò alle mie amiche e magari può essere anche un buon regalo da fare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HR3760/10 Frullatore ad alta velocità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HR3760/10 Frullatore ad alta velocità
itsmonicaesse
24/11/2023
Italia
Frullatore perfetto!
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Frullatore perfetto. Questo mixer è stato una vera salvezza per me, poiché soddisfa perfettamente le mie aspettative in termini di robustezza e versatilità. Innanzitutto, questo frullatore è dotato di un motore ad alta velocità, che può macinare e mescolare gli alimenti duri in pochissimo tempo. La potenza del motore permette di preparare bevande e frullati perfetti e senza grumi in un batter d'occhio. Inoltre offre diverse impostazioni di velocità che consentono di adattare la potenza alle diverse esigenze. Viene poi fornito di molti accessori, tra cui una grande ciotola per l'estrazione, molto utile a mio avviso.. La qualità di questo frullatore è davvero ottima: i materiali utilizzati sono resistenti e durevoli. Inoltre, il suo design bello e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di cucina, occupando poco spazio. Consiglio questo frullatore a chiunque cerchi un dispositivo affidabile, potente e versatile. Non te ne pentirai!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HR3760/10 Frullatore ad alta velocità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HR3760/10 Frullatore ad alta velocità
emanuelas5
18/11/2023
Italia
Ottime funzionalità, potente e versatile
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho ricevuto questo frullatore Pro blender tramite Influenster, per avere una mia sincera opinione! Dopo una decina di giorni di utilizzo, devo dire che è uno di quei piccoli elettrodomestici, di cui non potrei più fare a meno! Super versatile ed in cucina è un ottimo alleato! È dotato di un motore ad alta velocità, super silenzioso, in grado di triturare anche gli ingredienti più duri in pochissimo tempo! Ottimo per la preparazione di Frappe, frullati e creme ma Anche come aiuto per preparare basi per altre ricette! Scaricando poi l app NutriU, avrete anche un sacco di idee nuove ed entusiasmanti per non limitare il suo utilizzo ad un semplice frullatore È dotato di vari programmi con diverse impostazioni di potenza ed intensità e anche un programma per ottenere una pulizia pratica e ottimale Lo accompagnano due comodi bicchieri con chiusura ergonomica, per poter portar con noi i nostri preparati o riporli comodamente in frigorifero! Ottima qualità dei materiali utilizzati e si mostra solido e resistente! Lo consiglio senza ombra di dubbio!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HR3760/10 Frullatore ad alta velocità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HR3760/10 Frullatore ad alta velocità