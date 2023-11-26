(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho ricevuto questo frullatore gratuitamente da @Influenster e @Philips in cambio della mia sincera opinione. Premetto che il mio si era appena rotto e lo uso tantissimo quindi ero davvero ansiosa di testarlo mettendolo alla prova, dopo una settimana intensa posso dire la mia. Il frullatore ha delle dimensioni contenute nella base, dotato di ventose potenti che lo tengono ancorato al top, arriva dotato di una caraffa da 2L e 2 comodissimi bicchieroni portatili dentro i quali si può frullare direttamente. Molto solido, esteticamente ha una linea molto elegante con display touch che compare all'accensione, regolabile tramite manopola e touch stesso per un motore da 1500 kW che fa veramente di tutto! Ho preparato dai frullati alle passate, dal burro di arachidi all'uovo frullato (che per me è il test principale e potete vederlo qui https://youtu.be/oeH6VN3mvZE) al pesto, ho tritato il ghiaccio con una facilità disarmante. È un apparecchio semplicissimo da usare, facile da pulire e ad esclusione del motore va tutto in lavastoviglie, in più c'è l'app associata NutriU che vi suggerisce come sfruttare al meglio il vostro fedele braccio dx tra ricette e informazioni nutrizionali, davvero completa! Consiglio assolutamente l'acquisto, ora come ora lo risceglierei senza ombra di dubbio perché mi ha convinta in pieno. Potente, solido, instancabile e con un rapporto qualità/prezzo promosso, brava Philips!