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    • Ispirazione infinita. Frullati più omogenei. Ispirazione infinita. Frullati più omogenei. Ispirazione infinita. Frullati più omogenei.

      Serie 7000 Frullatore ad alta velocità

      HR3760/00

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      • Recensioni Recensioni

      Ispirazione infinita. Frullati più omogenei.

      Crea una varietà di sapori e consistenze senza precedenti grazie alla tecnologia ProBlend Ultra e utilizza l'app HomeID per esplorare nuove possibilità. Così, dai frullati alle zuppe, dalle salse al burro di noccioline, puoi rendere felice tutta la famiglia.

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      Serie 7000
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      Serie 7000

      Frullatore ad alta velocità

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      Ispirazione infinita. Frullati più omogenei.

      • Tecnologia ProBlend Ultra
      • App HomeID
      • Programmi di selezione rapida
      Scopri fantastiche ricette e tutta la bontà del caffè con HomeID

      Scopri fantastiche ricette e tutta la bontà del caffè con HomeID

      Scarica l'app HomeID e scopri centinaia di ricette per il tuo frullatore, tra cui tante nuove idee per bevande, snack, dessert e pasti completi. Grazie a semplici ma deliziose innovazioni ai piatti preferiti della tua famiglia, fare scelte alimentari salutari non è mai stato così piacevole. Da energici dessert al cioccolato a piatti principali ricchi di sostanze nutritive, su HomeID troverai ricette davvero sensazionali.

      Tecnologia ProBlend Ultra

      Tecnologia ProBlend Ultra

      La tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funzionalità progettate appositamente per funzionare in sinergia, per una varietà di sapori senza precedenti e una consistenza sempre perfetta.

      Bicchiere ProBlend Ultra

      Bicchiere ProBlend Ultra

      Il vaso ProBlend Ultra è dotato di scanalature esclusive per spingere costantemente gli ingredienti nel flusso di miscelazione.

      Motore ProBlend Ultra

      Motore ProBlend Ultra

      Il motore ProBlend Ultra eroga una potenza di 1500W per generare il flusso di miscelazione e far circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme.

      Lame ProBlend Ultra

      Lame ProBlend Ultra

      Le lame ProBlend Ultra sono esclusivamente progettate con una combinazione composta da una lama seghettata, per tritare gli ingredienti duri in pezzi più piccoli, e lame affilate per affettare finemente e ottenere una consistenza perfetta.

      Selezione immediata con i programmi di selezione rapida

      Selezione immediata con i programmi di selezione rapida

      I programmi di selezione rapida sul display digitale sono definiti con l'impostazione dell'ora e della velocità in modo che le tue ricette preferite siano a portata di mano. Includono frullato, burro di noci, dessert, zuppa, salsa e funzioni di triturazione del ghiaccio e pulizia.

      Pulizia senza sforzo con la funzione di pulizia rapida

      Pulizia senza sforzo con la funzione di pulizia rapida

      Attiva la funzione di pulizia con una piccola quantità di acqua e sapone per piatti, per una pulizia senza problemi in soli 2 minuti. La funzione di pulizia rimuove anche i residui più ostinati, come impasti di torte e burro di noci.

      Componenti lavabili in lavastoviglie

      Componenti lavabili in lavastoviglie

      Tutte le parti estraibili sono lavabili in lavastoviglie. La lama ProBlend Ultra è progettata appositamente per evitare che le particelle di cibo restino intrappolate sotto le lame.

      Bicchiere ad ampia capacità per la famiglia

      Bicchiere ad ampia capacità per la famiglia

      Bicchiere in vetro da 2L con capacità effettiva di 1,8L così da essere sufficiente per tutta la famiglia.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Impostazioni preprogrammate
        Funzioni
        frullare
        Tipo di prodotto
        Frullatore
        Numero di dosi
        7
        Piedini antiscivolo
        Interfaccia
        Programma preimpostato e manopola rotante
        Lunghezza cavo
        1 m
        Vano portacavo
        Tecnologia di cottura
        Tecnologia ProBlend Ultra
        Interruttore on/off integrato
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Vetro
        Materiale della lama
        acciaio inossidabile
        Rotazioni al minuto (RPM)
        22000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        Libro di ricette
        ND
        Livello di rumorosità (standard)
        LC = 83 dB(A)
        Garanzia
        2 anni
        Modalità autopulente

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        1500
        Voltaggio
        230
        Frequenza
        50
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        ND

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Spatola
        Accessori inclusi (x3)
        Manuale utente
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Scheda di garanzia
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Opuscolo

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza
        Spegnimento automatico
        Indicatore della temperatura
        ND
        Arresto automatico delle lame
        Blocco accesso
        No

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        21,6
        Larghezza prodotto
        16,7
        Altezza prodotto
        44,2
        Peso prodotto
        4,53
        Lunghezza confezione
        27
        Larghezza confezione
        29,3
        Altezza confezione
        38,5 kg
        Peso confezione
        5,654

      • Durata

        Custodia
        >90% di materiali riciclati
        Manuale utente
        Carta riciclata > 98%

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      Badge-D2C

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