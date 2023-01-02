Selezione immediata con i programmi di selezione rapida

I programmi di selezione rapida sul display digitale sono definiti con l'impostazione dell'ora e della velocità in modo che le tue ricette preferite siano a portata di mano. Includono frullato, burro di noci, dessert, zuppa, salsa e funzioni di triturazione del ghiaccio e pulizia.