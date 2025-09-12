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HR2522/00
Potente frullatore a immersione per zuppe quotidiane.
Il nuovo frullatore a immersione è dotato di un motore potente e un design ergonomico unico e frulla in modo rapido ed efficiente con la semplice pressione di un pulsante. In questo modo potrai preparare pasti sani e fatti in casa ogni giorno, senza alcuno sforzo.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Frullatore ad immersione
totale
recurring payment
Grazie al potente motore da 500W, puoi preparare i tuoi pasti quotidiani in pochissimo tempo
Questa tecnologia brevettata combina il nostro motore più solido con un gruppo lame dalla forma unica e un paraschizzi per un movimento ottimale degli alimenti, una pulizia semplice e niente più sporcizia. Risultati sempre rapidi e vellutati.
La speciale forma ondulata della parte inferiore del frullatore a immersione impedisce schizzi e fuoriuscite durante la miscelazione
Il design robusto ed ergonomico è pratico e intuitivo per l'utente
Un pulsante one-touch consente di sganciare la barra di miscelazione con una sola mano. In questo modo è possibile rimuoverla facilmente al termine della miscelazione.
La pulizia non potrebbe essere più semplice. Grazie alla tecnologia ProMix, puoi rilasciare la barra per frullare e sciacquarla sotto l'acqua corrente.
Sfrutta al massimo lo spazio limitato nella credenza. Il nostro frullatore ad immersione e gli accessori sono progettati per essere riposti in modo efficiente.
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Con il bicchiere da 0,5L puoi miscelare qualsiasi ingrediente, mentre l'assenza di BPA lo rende ideale per preparare anche le pappe per bambini.
E come ulteriore garanzia, il frullatore a immersione è coperto da una garanzia di 2 anni.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
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