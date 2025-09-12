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    • Potente frullatore a immersione per zuppe quotidiane. Potente frullatore a immersione per zuppe quotidiane. Potente frullatore a immersione per zuppe quotidiane.
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      Serie 1000 Frullatore ad immersione

      HR2522/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Potente frullatore a immersione per zuppe quotidiane.

      Il nuovo frullatore a immersione è dotato di un motore potente e un design ergonomico unico e frulla in modo rapido ed efficiente con la semplice pressione di un pulsante. In questo modo potrai preparare pasti sani e fatti in casa ogni giorno, senza alcuno sforzo.

      Scopri tutti i vantaggi

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      Serie 1000
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      Serie 1000

      Frullatore ad immersione

      totale

      recurring payment

      Potente frullatore a immersione per zuppe quotidiane.

      Il tuo strumento essenziale in cucina.

      • Potente motore da 500W.
      • Tecnologia ProMix per risultati omogenei
      • Protezione antischizzo
      • Bicchiere da 500 ml
      Motore potente da 500W

      Motore potente da 500W

      Grazie al potente motore da 500W, puoi preparare i tuoi pasti quotidiani in pochissimo tempo

      Frullatore più veloce e potente con la tecnologia ProMix

      Frullatore più veloce e potente con la tecnologia ProMix

      Questa tecnologia brevettata combina il nostro motore più solido con un gruppo lame dalla forma unica e un paraschizzi per un movimento ottimale degli alimenti, una pulizia semplice e niente più sporcizia. Risultati sempre rapidi e vellutati.

      Protezione antischizzo

      Protezione antischizzo

      La speciale forma ondulata della parte inferiore del frullatore a immersione impedisce schizzi e fuoriuscite durante la miscelazione

      Design ergonomico

      Design ergonomico

      Il design robusto ed ergonomico è pratico e intuitivo per l'utente

      Sgancia la barra di miscelazione con un solo pulsante

      Sgancia la barra di miscelazione con un solo pulsante

      Un pulsante one-touch consente di sganciare la barra di miscelazione con una sola mano. In questo modo è possibile rimuoverla facilmente al termine della miscelazione.

      Si risciacqua facilmente in pochi istanti

      Si risciacqua facilmente in pochi istanti

      La pulizia non potrebbe essere più semplice. Grazie alla tecnologia ProMix, puoi rilasciare la barra per frullare e sciacquarla sotto l'acqua corrente.

      Design compatto per conservarlo facilmente

      Design compatto per conservarlo facilmente

      Sfrutta al massimo lo spazio limitato nella credenza. Il nostro frullatore ad immersione e gli accessori sono progettati per essere riposti in modo efficiente.

      Utensili da cucina essenziali

      Utensili da cucina essenziali

      Scopri il resto dei nostri utensili da cucina essenziali e crea il tuo set da cucina con lo stesso design per prestazioni durature.

      Bicchiere da 500 ml incluso

      Bicchiere da 500 ml incluso

      Con il bicchiere da 0,5L puoi miscelare qualsiasi ingrediente, mentre l'assenza di BPA lo rende ideale per preparare anche le pappe per bambini.

      2 anni di garanzia

      2 anni di garanzia

      E come ulteriore garanzia, il frullatore a immersione è coperto da una garanzia di 2 anni.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Impostazioni preprogrammate
        ND
        Funzioni
        Frullatore
        Tipo di prodotto
        Frullatore ad immersione
        Numero di dosi
        2
        Interfaccia
        Un pulsante ON/OFF
        Lunghezza cavo
        1,2
        Tecnologia di cottura
        Tecnologia ProMix
        Interruttore on/off integrato
        Termostato regolabile
        No
        Spia di alimentazione
        No
        Manici antiscottatura
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        No
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Plastica (PP)
        Materiale della lama
        Acciaio inox
        Rotazioni al minuto (RPM)
        15000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        No
        Capacità di tritare il ghiaccio
        No
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        No
        Libro di ricette
        No
        Livello di rumorosità (standard)
        LC = 85 dB(A)
        Garanzia
        2
        Compatibile con alimenti secchi
        No
        Modalità autopulente
        No

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        500W
        Voltaggio
        da 230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        No
        Efficienza energetica
        No

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Bicchiere
        Accessorio compatibile (non incluso)
        DFU
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Tagliando di garanzia

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        7,3 cm
        Larghezza prodotto
        6,2 cm
        Altezza prodotto
        38,1 cm
        Peso prodotto
        0,783 kg
        Lunghezza confezione
        18,1 cm
        Larghezza confezione
        19,1 cm
        Altezza confezione
        25,4 cm
        Peso confezione
        1,208 kg

      • Durata

        Custodia
        Materiali riciclati al 100%
        Manuale utente
        Carta riciclata al 100%

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      Badge-D2C

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