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Tutte le serie

  • Frulla con la massima facilità in pochi secondi
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Ricondizionati

Frullatore a immersione ProMixSerie 3000

HR2520/01R1

Frulla con la massima facilità in pochi secondi
Il frullatore a immersione Philips Serie 3000, leggero e dal design ergonomico, è dotato di un potente motore da 400W e dell'esclusiva tecnologia ProMix che consente di frullare rapidamente i tuoi ingredienti preferiti per preparare zuppe, purè, salse e frullati.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Miscelazione omogenea e senza sforzo tutti i giorni

Frulla con la massima facilità in pochi secondi

  • 400W

  • Bicchiere

  • Bianco

  • Plastica

Robusto motore da 400W

Robusto motore da 400W

Grazie al potente motore da 400W, puoi frullare i tuoi ingredienti preferiti senza fatica e con eccellenti risultati.

Tecnologia ProMix avanzata

Tecnologia ProMix avanzata

Sviluppata in collaborazione con la prestigiosa università di Stoccarda, Philips ProMix è un'esclusiva tecnologia avanzata che sfrutta la forma triangolare delle lame per ottimizzare il flusso degli ingredienti e frullarli in modo rapido e omogeneo.

Il design antischizzo riduce al minimo il rischio di sporcare la cucina

Il design antischizzo riduce al minimo il rischio di sporcare la cucina

La protezione della lama è appositamente progettata per contenere gli schizzi e impedirne la fuoriuscita mentre frulli gli ingredienti delle tue preparazioni.

Specifiche tecniche

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