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Ricondizionati
HR2520/01R1
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400W
Bicchiere
Bianco
Plastica
Grazie al potente motore da 400W, puoi frullare i tuoi ingredienti preferiti senza fatica e con eccellenti risultati.
Sviluppata in collaborazione con la prestigiosa università di Stoccarda, Philips ProMix è un'esclusiva tecnologia avanzata che sfrutta la forma triangolare delle lame per ottimizzare il flusso degli ingredienti e frullarli in modo rapido e omogeneo.
La protezione della lama è appositamente progettata per contenere gli schizzi e impedirne la fuoriuscita mentre frulli gli ingredienti delle tue preparazioni.