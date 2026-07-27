Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
HR2511/90
Motore a lunga durata
Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio
Pulizia rapida
La tecnologia ProBlend combina un motore a lunga durata, lame affilate e un recipiente scanalato per una miscelazione perfetta. Goditi frullati omogenei e senza grumi.
Il resistente motore ProBlend fa circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme per una miscelazione ottimale. Prepara frullati e molto altro.
Le lame affilate ProBlend tritano finemente gli ingredienti per bevande e salse omogenee.
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