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  • Piccolo ma potente
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Serie 3000 MiniFrullatore Philips

HR2510/00

Piccolo ma potente
Con il mini frullatore Philips Serie 3000 puoi preparare facilmente frullati e salse. Le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e abbastanza compatte da poter essere riposte in una credenza.
Vedi tutti i vantaggi

Prepara frullati vellutati e salse deliziose

Piccolo ma potente

  • Motore a lunga durata

  • Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

  • Pulizia rapida

Tecnologia ProBlend per frullati omogenei

Tecnologia ProBlend per frullati omogenei

La tecnologia ProBlend combina un motore a lunga durata, lame affilate e un recipiente scanalato per una miscelazione perfetta. Goditi frullati omogenei e senza grumi.

Prepara frullati e molto altro grazie al motore resistente

Prepara frullati e molto altro grazie al motore resistente

Il resistente motore ProBlend fa circolare tutti gli ingredienti in modo uniforme per una miscelazione ottimale. Prepara frullati e molto altro.

Lame affilate per tritare e frullare in modo omogeneo

Lame affilate per tritare e frullare in modo omogeneo

Le lame affilate ProBlend tritano finemente gli ingredienti per bevande e salse omogenee.

Specifiche tecniche

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