HR1507/00
Ecco il tuo sous-chef in cucina!
Il nostro tritatutto ibrido è il tuo alleato ideale in cucina per preparare pasti fatti in casa. Trita, affetta e grattugia per completare i piatti più complicati. Puoi anche grattugiare il formaggio, montare la panna o sbucciare l'aglio in tutta semplicità.Scopri tutti i vantaggi
Tritatura rapida e perfetta, grazie al potente motore da 650W. Crea piatti deliziosi in pochissimo tempo.
Trita in modo uniforme ingredienti morbidi e duri grazie alla tecnologia PowerChop, che combina in modo ottimale lame, angolo di taglio e recipiente interno.
Hai bisogno di preparare più porzioni per la tua famiglia? Utilizza il recipiente in vetro da 2L per creare salse, condimenti, insalate e burri di frutta secca.
Grazie alle quattro impostazioni di velocità, puoi creare il piatto che desideri. Per impasti e salse a pezzettoni, utilizza le velocità più basse e passa a quelle più elevate se desideri che la consistenza sia perfettamente liscia.
Trita senza alcuno stress, grazie alla stabilità offerta dalla base in gomma del nostro robot da cucina ibrido.
Non dovrai più preoccuparti della pulizia. Sia il recipiente che le lame e i dischi sono lavabili in lavastoviglie.
Dalle salse alle insalate, questo tritatutto è in grado di lavorare ogni tipo di ingredienti in tutta facilità. Puoi affettare frutta e verdura, grattugiare il formaggio o il cioccolato e, ovviamente, tritare gli ingredienti più duri, come frutta secca e carne.
Puoi preparare facilmente il tuo burro di frutta secca preferito direttamente a casa e scoprire nuovi incredibili sapori, oltre che salutari. Puoi persino preparare una deliziosa crema spalmabile al cioccolato per i tuoi bambini.
Le lame con taglio di precisione al laser sono progettate appositamente per tagliare ogni alimento, per una tritatura super veloce.
Prepara pasti o insalate senza problemi, grazie al nostro disco per affettare che offre risultati veloci e uniformi.
Grattugia il formaggio per condire i tuoi piatti oppure sminuzza le verdure da aggiungere a un'insalata salutare, grazie al nostro disco per grattugiare.
Hai bisogno di preparare un piatto con molto aglio? Ti basta montare lo sbuccia-aglio e aggiungere gli spicchi d'aglio, così li otterrai sbucciati senza sporcarti le mani.
Grattugia facilmente il formaggio o prepara un purè di patate per qualsiasi ricetta, grazie al nostro disco per triturare.
Monta la panna o sbatti gli albumi in tutta facilità, grazie al disco emulsionante.
