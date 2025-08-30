Termini di ricerca

      Tritatutto Serie 5000 Tritatutto

      HR1507/00

      Ecco il tuo sous-chef in cucina!

      Il nostro tritatutto ibrido è il tuo alleato ideale in cucina per preparare pasti fatti in casa. Trita, affetta e grattugia per completare i piatti più complicati. Puoi anche grattugiare il formaggio, montare la panna o sbucciare l'aglio in tutta semplicità.

      Tritatutto Serie 5000
      Tritatutto Serie 5000

      Tritatutto

      Ecco il tuo sous-chef in cucina!

      Prepara i tuoi pasti con il nostro tritatutto ibrido 6 in 1.

      • Tritatura potente grazie alla tecnologia PowerChop
      • Crea qualsiasi piatto con il nostro tritatutto ibrido 6 in 1
      • Risultati rapidi e perfetti, grazie al motore da 650W
      • Prepara le tue salse preferite nel recipiente in vetro da 2L
      • Sia il recipiente che gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie.
      Tritatura potente a tua disposizione.

      Tritatura potente a tua disposizione.

      Tritatura rapida e perfetta, grazie al potente motore da 650W. Crea piatti deliziosi in pochissimo tempo.

      Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

      Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

      Trita in modo uniforme ingredienti morbidi e duri grazie alla tecnologia PowerChop, che combina in modo ottimale lame, angolo di taglio e recipiente interno.

      Prepara i pasti per tutta la famiglia con il recipiente in vetro da 2L

      Prepara i pasti per tutta la famiglia con il recipiente in vetro da 2L

      Hai bisogno di preparare più porzioni per la tua famiglia? Utilizza il recipiente in vetro da 2L per creare salse, condimenti, insalate e burri di frutta secca.

      Quattro impostazioni di velocità per la massima precisione!

      Quattro impostazioni di velocità per la massima precisione!

      Grazie alle quattro impostazioni di velocità, puoi creare il piatto che desideri. Per impasti e salse a pezzettoni, utilizza le velocità più basse e passa a quelle più elevate se desideri che la consistenza sia perfettamente liscia.

      Niente più scivolamenti.

      Niente più scivolamenti.

      Trita senza alcuno stress, grazie alla stabilità offerta dalla base in gomma del nostro robot da cucina ibrido.

      Pulizia semplice

      Pulizia semplice

      Non dovrai più preoccuparti della pulizia. Sia il recipiente che le lame e i dischi sono lavabili in lavastoviglie.

      Un unico strumento, infinite possibilità!

      Un unico strumento, infinite possibilità!

      Dalle salse alle insalate, questo tritatutto è in grado di lavorare ogni tipo di ingredienti in tutta facilità. Puoi affettare frutta e verdura, grattugiare il formaggio o il cioccolato e, ovviamente, tritare gli ingredienti più duri, come frutta secca e carne.

      Crea il tuo burro di frutta secca da zero.

      Crea il tuo burro di frutta secca da zero.

      Puoi preparare facilmente il tuo burro di frutta secca preferito direttamente a casa e scoprire nuovi incredibili sapori, oltre che salutari. Puoi persino preparare una deliziosa crema spalmabile al cioccolato per i tuoi bambini.

      Tritatura rapida grazie alle nostre 4 lame in acciaio inossidabile

      Tritatura rapida grazie alle nostre 4 lame in acciaio inossidabile

      Le lame con taglio di precisione al laser sono progettate appositamente per tagliare ogni alimento, per una tritatura super veloce.

      Taglia le verdure senza problemi e in tutta semplicità

      Taglia le verdure senza problemi e in tutta semplicità

      Prepara pasti o insalate senza problemi, grazie al nostro disco per affettare che offre risultati veloci e uniformi.

      Sminuzza le verdure e grattugia il formaggio con facilità

      Sminuzza le verdure e grattugia il formaggio con facilità

      Grattugia il formaggio per condire i tuoi piatti oppure sminuzza le verdure da aggiungere a un'insalata salutare, grazie al nostro disco per grattugiare.

      Sbuccia-aglio per preparare i pasti più rapidamente

      Sbuccia-aglio per preparare i pasti più rapidamente

      Hai bisogno di preparare un piatto con molto aglio? Ti basta montare lo sbuccia-aglio e aggiungere gli spicchi d'aglio, così li otterrai sbucciati senza sporcarti le mani.

      Grattugia il formaggio per qualsiasi piatto

      Grattugia il formaggio per qualsiasi piatto

      Grattugia facilmente il formaggio o prepara un purè di patate per qualsiasi ricetta, grazie al nostro disco per triturare.

      Panna montata per i tuoi dessert

      Panna montata per i tuoi dessert

      Monta la panna o sbatti gli albumi in tutta facilità, grazie al disco emulsionante.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Plastica/acciaio inox
        Funzioni
        Velocità 1/2/3/4
        Tipo di prodotto
        Tritatutto ibrido
        Certificazioni
        CB
        Capacità del cestello
        2L max
        Piedini antiscivolo
        Lunghezza cavo
        >1,2 m
        Tecnologia di cottura
        Tecnologia PowerChop
        Interruttore on/off integrato
        Pulsante on/off
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Plastica/vetro
        Materiale della lama
        Acciaio inox
        Rotazioni al minuto (RPM)
        5000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        <60 ma non consigliato
        Livello di rumorosità (standard)
        <80 dB
        Garanzia
        2 anni
        Compatibile con alimenti secchi

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        450W
        Voltaggio
        220-240V
        Frequenza
        50-60 Hz
        Numero per confezione
        1 pezzo per confezione

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Lama a S (SKU4/5)
        Accessori inclusi (x2)
        Disco per affettare (SKU4/5)
        Accessori inclusi (x3)
        Disco per grattugiare (SKU4/5)
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Disco per triturare (SKU4/5)
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Sbuccia-aglio (SKU5)
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Disco con frullino (SKU5)

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza
        CB
        Arresto automatico delle lame
        <1,5 s secondo gli standard di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        221,4 mm
        Larghezza prodotto
        183,7 mm
        Altezza prodotto
        317,9 mm
        Peso prodotto
        1647 mm (SKU4) 2380 mm (SKU5)
        Lunghezza confezione
        367 mm
        Larghezza confezione
        257 mm
        Altezza confezione
        240 mm
        Peso confezione
        2835 mm (SKU4), 3724 mm (SKU5)

      • Durata

        Manuale utente
        DFU

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

