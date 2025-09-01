Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
HR1503/00
Potente, veloce, affidabile!
Questo tritatutto grande e facile da usare è l'alleato ideale in cucina per la preparazione di piatti deliziosi e fatti in casa. Trita e frulla qualsiasi ingrediente, grazie al suo potente motore, mentre ti cimenti nella creazione delle tue salse preferite senza nessuno stress.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Tritatutto
totale
recurring payment
Tritatura rapida e perfetta, grazie al potente motore da 500W. Crea qualsiasi piatto in pochissimo tempo.
Trita in modo uniforme ingredienti morbidi e duri grazie alla tecnologia PowerChop, che combina in modo ottimale lame, angolo di taglio e recipiente interno.
Ti piace il guacamole o non sai fare a meno del pesto? Prepara qualsiasi cosa nell'ampio recipiente in vetro da 2L.
Puoi tritare gli ingredienti con facilità grazie al funzionamento a doppia velocità. Per risultati più grossolani, usa la prima velocità per pochi secondi, mentre con la seconda velocità otterrai composti più omogenei.
Trita con una sola mano grazie alla stabilità offerta dalla base in gomma del nostro tritatutto.
Non dovrai più preoccuparti della pulizia. Sia il recipiente che le lame sono lavabili in lavastoviglie.
Dalle salse alle insalate, questo tritatutto è in grado di lavorare ogni tipo di ingredienti in tutta semplicità. Può essere utilizzato anche per macinare la carne, preparare un burro di frutta secca o creare salse per tutta la famiglia.
Le lame con taglio di precisione al laser sono progettate appositamente per tagliare ogni alimento, per una tritatura super veloce.
Puoi preparare facilmente il tuo burro di frutta secca preferito direttamente a casa e scoprire nuovi incredibili sapori, oltre che salutari. Puoi persino preparare una deliziosa crema spalmabile al cioccolato per i tuoi bambini.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.