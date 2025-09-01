Termini di ricerca

      Tritatutto Serie 3000 Tritatutto

      HR1502/00

      Potente, veloce, affidabile!

      Questo tritatutto grande e facile da usare è l'alleato ideale in cucina per la preparazione di piatti deliziosi e fatti in casa. Trita e frulla qualsiasi ingrediente, grazie al suo potente motore, mentre ti cimenti nella creazione delle tue salse preferite senza nessuno stress.

      Potente, veloce, affidabile!

      La preparazione dei pasti non è mai stata così semplice.

      • Tritatura potente grazie alla tecnologia PowerChop
      • Risultati rapidi e perfetti, grazie al motore da 500W
      • Prepara le tue salse e condimenti preferiti nel recipiente da 2L
      • Controlla il risultato grazie alle 2 impostazioni di velocità
      • Sia il recipiente che le lame possono essere lavati in lavastoviglie
      Tritatura potente a portata di mano.

      Tritatura potente a portata di mano.

      Tritatura rapida e perfetta, grazie al potente motore da 500W. Crea qualsiasi piatto in pochissimo tempo.

      Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

      Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

      Trita in modo uniforme ingredienti morbidi e duri grazie alla tecnologia PowerChop, che combina in modo ottimale lame, angolo di taglio e recipiente interno.

      Prepara le tue salse preferite nel recipiente da 2L

      Prepara le tue salse preferite nel recipiente da 2L

      Ti piace il guacamole o non sai fare a meno del pesto? Prepara qualsiasi cosa nell'ampio recipiente da 2L.

      Due velocità, doppia precisione!

      Due velocità, doppia precisione!

      Puoi tritare gli ingredienti con facilità grazie al funzionamento a doppia velocità. Per risultati più grossolani, usa la prima velocità per pochi secondi, mentre con la seconda velocità otterrai composti più omogenei.

      Niente più scivolamenti.

      Niente più scivolamenti.

      Trita con una sola mano grazie alla stabilità offerta dalla base in gomma del nostro tritatutto.

      Pulizia semplice

      Pulizia semplice

      Non dovrai più preoccuparti della pulizia. Sia il recipiente che le lame sono lavabili in lavastoviglie.

      Un unico strumento, infinite possibilità!

      Un unico strumento, infinite possibilità!

      Dalle salse alle insalate, questo tritatutto è in grado di lavorare ogni tipo di ingredienti in tutta semplicità. Può essere utilizzato anche per macinare la carne, preparare un burro di frutta secca o creare salse per tutta la famiglia.

      Tritatura rapida grazie alle nostre 4 lame in acciaio inossidabile

      Tritatura rapida grazie alle nostre 4 lame in acciaio inossidabile

      Le lame con taglio di precisione al laser sono progettate appositamente per tagliare ogni alimento, per una tritatura super veloce.

      Crea il tuo burro di frutta secca da zero.

      Crea il tuo burro di frutta secca da zero.

      Puoi preparare facilmente il tuo burro di frutta secca preferito direttamente a casa e scoprire nuovi incredibili sapori, oltre che salutari. Puoi persino preparare una deliziosa crema spalmabile al cioccolato per i tuoi bambini.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Plastica
        Funzioni
        Velocità 1/2
        Tipo di prodotto
        Tritatutto
        Certificazioni
        CB
        Capacità del cestello
        2L max
        Piedini antiscivolo
        Lunghezza cavo
        >1,2 m
        Tecnologia di cottura
        Tecnologia PowerChop
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Plastica
        Materiale della lama
        Acciaio inox
        Rotazioni al minuto (RPM)
        27,000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        <60 ma non consigliato
        Livello di rumorosità (standard)
        <80 dB
        Garanzia
        2 anni
        Compatibile con alimenti secchi

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        500W
        Voltaggio
        220-240V
        Frequenza
        50-60 Hz
        Numero per confezione
        1 pezzo per confezione

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Lama a S

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza
        CB
        Arresto automatico delle lame
        <1,5 s secondo gli standard di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        180 mm
        Larghezza prodotto
        221 mm
        Altezza prodotto
        271 mm
        Peso prodotto
        1245 g
        Lunghezza confezione
        227 mm
        Larghezza confezione
        372 mm
        Altezza confezione
        187 mm
        Peso confezione
        1983 g

      • Durata

        Manuale utente
        DFU

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

