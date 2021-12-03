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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
Ogni anno le lame del tuo rasoio Philips scalano il Monte Everest ben 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo, anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine HQ9/51 ogni 2 anni.
3 testine
Le testine di ricambio HQ9 sono compatibili con rasoi PowerTouch (PT9xx) e AquaTouch (AT9xx).
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
4.7
su 5
14
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Super mega
03/12/2021
Italia
Compratore verificato
Ricambio eccellente
Si consiglio affidabile e consegna arrivata anche in anticipo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerTouch HQ9/50 testine di rasatura
Data di utilizzo 2019-12-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerTouch HQ9/50 testine di rasatura
Data di utilizzo 2019-12-03
Nico 72
14/05/2021
Italia
Compratore verificato
Testine di ricambio
Ricambio originale che riporta praticamente alla condizione di nuovo i rasoi Philips compatibili. Consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerTouch HQ9/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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Totò99
10/06/2016
Italia
Compratore verificato
Prodotto efficace
Prodotto semplice e facile da usare, con ottimi risuktati.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerTouch HQ9/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerTouch HQ9/50 testine di rasatura