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Fuori produzione

Rasoio elettrico

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Il rasoio lavabile e a due testine Philips serie 900 unisce le testine a sospensione indipendente all'esclusiva tecnologia Philips Reflex Action per garantire una rasatura fresca e pulita ogni giorno.
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  • Con sistema Super Lift & Cut

Testine a sospensione indipendente + Reflex Action

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Le testine a sospensione indipendente garantiscono un contatto ottimale con la pelle, mentre grazie al sistema Reflex Action, l'apparecchio si adatta automaticamente alle curve del viso e del collo.

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

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Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Lame autoaffilanti

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Le lame si affilano l'una con l'altra per garantire ogni volta una rasatura precisa e pulita.

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