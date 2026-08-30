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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HQ914
Con sistema Super Lift & Cut
Le testine a sospensione indipendente garantiscono un contatto ottimale con la pelle, mentre grazie al sistema Reflex Action, l'apparecchio si adatta automaticamente alle curve del viso e del collo.
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Le lame si affilano l'una con l'altra per garantire ogni volta una rasatura precisa e pulita.
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