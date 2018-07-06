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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ8200/17

3.7
| (74) Recensioni
Veloce, accurato, efficiente.
I tre tracciati delle testine Speed-XL di questo rasoio elettrico Philips offrono il 50% in più di superficie di rasatura, per una rifinitura veloce e accurata.
Vedi tutti i vantaggi

Veloce, accurato, efficiente.

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.

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3.7

su 5

74

Recensioni

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Sì, consiglio questo prodotto

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16/05/2012

Italia

Italia

comodo, pratico e molto funzionale

pratico, carica di lunga durata, facile e comodo da pulire e da lavare, poco ingombrante, ottima rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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