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Fuori produzione
HQ8200/17
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.
Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.
3.7
su 5
74
Recensioni
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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lonewolf
16/05/2012
Italia
comodo, pratico e molto funzionale
pratico, carica di lunga durata, facile e comodo da pulire e da lavare, poco ingombrante, ottima rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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