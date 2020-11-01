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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ8160/16

4
| (10) Recensioni
Rasatura più rapida e profonda
Le avanzate testine di rasatura Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura*, consentendo una rasatura più rapida e profonda. *Rispetto alle normali testine di rasatura rotanti.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Superficie di rasatura maggiore del 50%

Rasatura più rapida e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

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4.0

su 5

10

Recensioni

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Pro

See above easy to use and gives a great shave.

Contro

none

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Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

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06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Sì, consiglio questo prodotto

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08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 