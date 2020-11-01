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Fuori produzione
HQ8160/16
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
4.0
su 5
10
Recensioni
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Compratore verificato
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Pro
See above easy to use and gives a great shave.
Contro
none
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.