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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ8150/16

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura più rapida e profonda
Le avanzate testine di rasatura Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura*, consentendo una rasatura più rapida e profonda. *Rispetto alle normali testine di rasatura rotanti.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Superficie di rasatura maggiore del 50%

Rasatura più rapida e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

17/08/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto valido

taglio efficace, rapida ricarica, maneggevole, efficace il taglio in ogni parte del viso ed anche duraturo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoio elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 