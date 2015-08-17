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Fuori produzione
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cla58
17/08/2015
Italia
Compratore verificato
prodotto valido
taglio efficace, rapida ricarica, maneggevole, efficace il taglio in ogni parte del viso ed anche duraturo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoio elettrico
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Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.