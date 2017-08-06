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Fuori produzione

Speed-XLRasoio elettrico

HQ8140

4.5
| (11) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura più rapida e profonda
Le avanzate testine di rasatura Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura*, consentendo una rasatura più rapida e profonda. *Rispetto alle normali testine di rasatura rotanti.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Superficie di rasatura maggiore del 50%

Rasatura più rapida e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Specifiche tecniche

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4.5

su 5

11

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Sì, consiglio questo prodotto

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27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

08/07/2015

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 