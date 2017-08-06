Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
4.5
su 5
11
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Sì, consiglio questo prodotto
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10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
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Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Compratore verificato
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.