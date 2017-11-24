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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
3.8
su 5
13
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Lukyanos
24/11/2017
Italia
Solamente un piccolo difetto
Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Jughead
13/12/2016
United Kingdom
Totally satisfied owner/user
Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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Gepersonaliseerde
26/04/2024
België
Uitstekend
Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Questa revisione è stata effettuata per Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.