Ho usato il prodotto per circa un anno avendo buonissimi risultati nella rasatura. Il problema è che sul manuale viene indicato che è possibile pulire il rasoio sotto acqua corrente. Sconsiglio vivamente di farlo!!!! Nel mio rasoio si è infiltrata acqua (quando lo hanno aperto il circuito stampato era tutto ossidato) e non mi è stato riconosciuto neppure come guasto riparabile in garanzia.