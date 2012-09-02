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Fuori produzione
HQ7340
Sistema Precision Cutting
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
3.4
su 5
5
Recensioni
glabro
02/09/2012
Italia
buon prodotto
da vecchio utilizzatore di questi rasoi confermo la sua buona qualità in generale e la rasatura migliorata rispetto al mio precedente rasoio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Storm31
18/01/2017
Italia
Discreto rasoio a secco, durata eccezionale della batteria
Premessa: ho una barba non troppo dura e folta e la rado giornalmente. Rasoio dall'impugnatura ergonomica, le testine radono molto bene senza dover fare troppi passaggi. La qualità costruttiva è eccezionale, sono anni che lo uso e lo lavo sotto l'acqua ed è ancora come nuovo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico
TonyB
13/09/2013
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto con un buon rapporto prezzo qualità. Interessante la durata della batteria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.