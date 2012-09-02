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Fuori produzione

7000 SeriesRasoio elettrico

HQ7340

3.4
| (5) Recensioni
Comfort e precisione
Questo rasoio elettrico Philips è dotato dell'esclusivo sistema Precision Cutting, dispone di testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti ed è totalmente lavabile.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

  • Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.

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3.4

su 5

5

Recensioni

2

02/09/2012

Italia

Italia

buon prodotto

da vecchio utilizzatore di questi rasoi confermo la sua buona qualità in generale e la rasatura migliorata rispetto al mio precedente rasoio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

18/01/2017

Italia

Italia

Discreto rasoio a secco, durata eccezionale della batteria

Premessa: ho una barba non troppo dura e folta e la rado giornalmente. Rasoio dall'impugnatura ergonomica, le testine radono molto bene senza dover fare troppi passaggi. La qualità costruttiva è eccezionale, sono anni che lo uso e lo lavo sotto l'acqua ed è ancora come nuovo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico

13/09/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto con un buon rapporto prezzo qualità. Interessante la durata della batteria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7340 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 