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Fuori produzione

7000 SeriesRasoio elettrico

HQ7300

4.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Comfort e precisione

Questo rasoio completamente lavabile consente di essere risciacquato sotto l'acqua corrente dopo l'uso. Puoi contare su una rasatura confortevole e accurata tutti i giorni.

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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

  • a rete

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

20/05/2012

Italia

Italia

L'apparecchio ha delle ottime caratteristiche

Ha un bel design, facilmente maneggevole, è robusto. Lo consiglio a tutti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7300 Rasoio elettrico

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16/05/2012

Italia

Italia

SUPER

Ho sempre usato un rasoio Philips; il mio primo è stato ad una testina ma con il progresso della tecnologia no ho cambiati parecchi ( ma non tanti, perchè hanno il DIFETTO ( per nostra fortuna ) di durare nel tempo. sono veramente contento ed orgoglioso di averne sempre posseduto uno di questa "Nobile Marca" EDY

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Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7300 Rasoio elettrico

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15/05/2012

Italia

Italia

PHILIPS c'è da fidarsi

è un buon prodotto, ho provato anche altri e sono tornato in Philips

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 