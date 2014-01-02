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  • Rasatura perfetta, anche sul collo
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico per rasatura a secco

HQ6970/33

3.8
| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura perfetta, anche sul collo
Rasoio elettrico Philips HQ6970, per una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Reflex Action interagisce con la tecnologia Super Lift & Cut, assicurando una rasatura profonda e piacevole.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Lame CloseCut

Rasatura perfetta, anche sul collo

  • Testine CloseCut Flex & Float

  • 30min di uso senza filo/8h di ricarica

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Testine sostitutive

Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

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3.8

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

02/01/2014

Italia

Italia

ottimo rasoio

ho comprato 3anni fa questo prodotto e veramente eccezionale la batteria dura 3 settimane quasi .lo consiglio questo prodotto vale la pena a comprare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco

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15/05/2012

Italia

Italia

ottimo acquisto, peccato non averlo fatto prima

leggero, ottima autonomia, rade bene anche i peli storti come i miei, finalmente una barba come si deve

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco

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20/05/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da usare e rasatura eccellente buona durata carica batteria.

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 