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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Testine CloseCut Flex & Float
30min di uso senza filo/8h di ricarica
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
3.8
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
libero6925
02/01/2014
Italia
ottimo rasoio
ho comprato 3anni fa questo prodotto e veramente eccezionale la batteria dura 3 settimane quasi .lo consiglio questo prodotto vale la pena a comprare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
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ziobetti
15/05/2012
Italia
ottimo acquisto, peccato non averlo fatto prima
leggero, ottima autonomia, rade bene anche i peli storti come i miei, finalmente una barba come si deve
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Mimmo74
20/05/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da usare e rasatura eccellente buona durata carica batteria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.