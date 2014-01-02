pur avendo un prezzo conveniente non ha una precisione di taglio apprezzabile, per ottenere una rasatura sufficente bisogna ripassare più volte sulla stessa area, specialmente per chi come me ha una barba particolarmente dura. Dopo circa un anno e mezzo dall'acquisto le testine originali si sono degradate al punto di non tagliare quasi più, le ho sostituite pagando però una cifra molto vicina al valore totale del rasoio nuovo, se questa è la vostra politica fate pure, ma non credo che il mio prossimo rasoio sarà il vostro. A buon intenditor poche parole!!!