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HQ56/50

4.2
| (36) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
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4.2

su 5

36

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

07/04/2025

Italia

Italia

Buon prodotto

Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.

Pro

Qualità della rasatura

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Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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29/10/2015

Italia

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Compratore verificato

eccellente

prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto

Sì, consiglio questo prodotto

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01/09/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

prodotto ottimo, durata batteria buona, maneggevole. consigliato

Sì, consiglio questo prodotto

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