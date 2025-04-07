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CloseCut
Compatibili con la serie HQ900
Compatibili con HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Le lame CloseCut sono progettate con la massima precisione per offrirti ogni volta una rasatura affidabile e accurata. Le durevoli lame autoaffilanti non si usurano e ti garantiscono una rasatura sempre efficace e veloce.
4.2
su 5
36
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Blipinius
07/04/2025
Italia
Buon prodotto
Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.
Pro
Qualità della rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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elvio59
29/10/2015
Italia
Compratore verificato
eccellente
prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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pepitone
01/09/2013
Italia
ottimo prodotto
prodotto ottimo, durata batteria buona, maneggevole. consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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