il prodotto è eccezionale nulla da dire, purtroppo ho provato ad acquistarlo, avendo finito il flaccone in dotazione, ma è impossibile da reperire e il centro assistenza di zona si lamenta che più volte ne ha fatto richiesta, ma mai ne ha avuto come fornitura e mi ha consigliato di comprarlo in rete con spese di spedizione aggiuntive pagandolo il doppio unica soluzione apparentemente conveniente acquistare 6 confezioni nel Regno Unito con notevole risparmio. Perchè devo mandare i miei soldi in un altro stato piuttosto che far guadagnare un povero e onesto commerciante della mia città Italiana? Sapete darmi una spiegazione plausibile?