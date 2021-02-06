Ciao a tutte! Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza con l’arricciacapelli Philip HPS 940/00 che ho potuto testare grazie ad Alfemminile. E’ dotato di motore professionale brushless e di un cilindro di riscaldamento in ceramica e titanio. Il Motore permette di creare ricci in tutte le direzioni per un look naturale o in un'unica direzione per un look simmetrico, il cilindro avvolge automaticamente i capelli in modo delicato. L’arricciacapelli riscalda in 30 secondi e possiamo scegliere tra le 3 impostazioni di calore a seconda della necessità del capello e da 3 tipi di timer per creare ricci naturali, morbidi o stretti a seconda della nostra preferenza. E’ dotato inoltre di un accessorio per la pulizia e uno per la divisione delle ciocche. La prima volta che ho provato l’arricciacapelli avevo diverse paure: di incastrarli, rovinarli o bruciarli. Avendo capelli molto lunghi ho avuto un po' di difficoltà con le ciocche posteriori, ma già dalla volta successiva mi sono organizzata meglio! In breve tempo la mia testa aveva un sacco di morbidissimi ricci, nessun odore di bruciato, i mie capelli sono rimasti protetti. Ho apprezzato la possibilità di creare ricci sempre diversi, ma soprattutto ho apprezzato il sensore di sicurezza che è entrato in azione quando per sbaglio ho incastrato i capelli!! In poche parole quando il cilindro rileva i capelli incastrati l’arricciacapelli si spegne automaticamente dandoti la possibilità di sfilare i capelli incastrati in totale sicurezza senza che il calore continui a scaldarli. Che dire.. sono rimasta molto soddisfatta e promuovo a pieni voti l'arricciacapelli Philips. Lo consiglio alle mie amiche e non.