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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Cilindro in ceramica e titanio
Motore brushless
3 impostazioni di calore e 3 timer
Risultati da salone di bellezza
L'arricciacapelli automatico Philips ProCare arriccia i capelli intorno al cilindro riscaldato, per una piega perfetta ogni volta.
Cilindro professionale in titanio per ricci veloci, una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi. Il rivestimento in ceramica e titanio del cilindro combina l'eccellente conduzione del calore a una superficie ultraliscia per una piega perfetta ogni volta.
Motore professionale brushless resistente per creare ricci perfetti in tutte le direzioni. L'apparecchio è ideale per realizzare un look simmetrico, verso sinistra e destra. In alternativa, puoi utilizzare l'apposita funzione per creare un look naturale, con un mix di ricci diretti verso tutte le direzioni.
4.6
su 5
8
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Feffa
06/02/2021
Italia
Mai più senza
Consigliatissimo , ho capelli lunghi e pesanti ma in pochissimi minuti riesce a creare boccoli duraturi .Fatica zero risultati ottimi
Pro
Una messa in piega da parrucchiere anche da casa
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica
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Loveangels
29/03/2016
Italia
Ricci perfetti in pochissimi minuti
Ciao a tutte! Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza con l’arricciacapelli Philip HPS 940/00 che ho potuto testare grazie ad Alfemminile. E’ dotato di motore professionale brushless e di un cilindro di riscaldamento in ceramica e titanio. Il Motore permette di creare ricci in tutte le direzioni per un look naturale o in un'unica direzione per un look simmetrico, il cilindro avvolge automaticamente i capelli in modo delicato. L’arricciacapelli riscalda in 30 secondi e possiamo scegliere tra le 3 impostazioni di calore a seconda della necessità del capello e da 3 tipi di timer per creare ricci naturali, morbidi o stretti a seconda della nostra preferenza. E’ dotato inoltre di un accessorio per la pulizia e uno per la divisione delle ciocche. La prima volta che ho provato l’arricciacapelli avevo diverse paure: di incastrarli, rovinarli o bruciarli. Avendo capelli molto lunghi ho avuto un po' di difficoltà con le ciocche posteriori, ma già dalla volta successiva mi sono organizzata meglio! In breve tempo la mia testa aveva un sacco di morbidissimi ricci, nessun odore di bruciato, i mie capelli sono rimasti protetti. Ho apprezzato la possibilità di creare ricci sempre diversi, ma soprattutto ho apprezzato il sensore di sicurezza che è entrato in azione quando per sbaglio ho incastrato i capelli!! In poche parole quando il cilindro rileva i capelli incastrati l’arricciacapelli si spegne automaticamente dandoti la possibilità di sfilare i capelli incastrati in totale sicurezza senza che il calore continui a scaldarli. Che dire.. sono rimasta molto soddisfatta e promuovo a pieni voti l'arricciacapelli Philips. Lo consiglio alle mie amiche e non.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica
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Elinoe11
09/12/2015
Italia
Finalmente ricci naturali fai da te, che durano.
Un prodotto innovativo e geniale, lo uso da un po' di tempo e lo trovo davvero fantastico. Una volta capito il meccanismo, facile e veloce, in poche mosse mi realizzo i miei boccoli direttamente da casa, in completa autonomia, con un effetto naturale e soprattutto durevole. Grazie a Procare auto curler, ho detto addio ai parrucchieri costosi tutte le settimane per la solita piega mossa, che ora con una minima spesa iniziale, ho disponibile a casa ogni volta che desidero cambiare look.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica
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