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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Piastre flessibili in titanio
Controllo di precisione a 230 °C
Ionic Care per capelli luminosi
Tempo di riscaldamento: 10 secondi
Piastre professionali rivestite in titanio per la massima conduzione del calore. L'eccezionale materiale delle piastre è resistente e trasferisce il calore rapidamente, consentendo di lisciare i capelli in modo semplice e veloce.
Le piastre flessibili si muovono quando viene applicata molta pressione durante lo stiramento dei capelli. Ciò consente di proteggere il fusto dei capelli da eventuali danni ed impedire che si spezzino.
Le piastre lunghe 100 mm consentono un contatto migliore con i capelli e ti aiutano a ottenere un risultato perfettamente liscio in un tempo minore e in tutta facilità.
4.6
su 5
149
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
lafitz
14/01/2021
Italia
Compratore verificato
Si scalda in un attimo e i risultati sono perfetti
Sono molto contenta dell'acquisto, una qualità altissima!
Pro
si scalda davvero in pochissimo
Contro
bisogna ovviamente fare attenzione nell'uso per non scottarsi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS930/00 Piastra per capelli
Sì, consiglio questo prodotto
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alicezenati
16/04/2019
Italia
Ottima e funzionale
Finalmente una piastra come si deve che Stira senza rovinare ne bruciare i capelli . Ideale per chi li ha crespi tendenti al secco . Con il controllo di pressione si evitano Britti episodi .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS930/00 Piastra per capelli
Sì, consiglio questo prodotto
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bio18
30/07/2018
Italia
Ottima Piastra
La piastra si riscalda immediatamente alla temperatura desiderata. Lascia i capelli lisci e setosi, e soprattutto con risultati duraturi (anche nelle giornate di pioggia)
Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS930/00 Piastra per capelli
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