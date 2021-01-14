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  • Piastra per capelli professionale con piastre in titanio
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  • Piastra per capelli professionale con piastre in titanio
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Fuori produzione

Prestige ProPiastra per capelli

HPS930/00

4.6
| (149) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Piastra per capelli professionale con piastre in titanio
La piastra per capelli Philips Prestige Pro offre prestazioni professionali rapide grazie alle piastre flessibili in titanio. È subito pronta all'uso con un tempo di riscaldamento di soli 10 secondi e garantisce un controllo ottimale con le impostazioni digitali della temperatura.
Vedi tutti i vantaggi

Piastra per capelli professionale con piastre in titanio

  • Piastre flessibili in titanio

  • Controllo di precisione a 230 °C

  • Ionic Care per capelli luminosi

  • Tempo di riscaldamento: 10 secondi

Piastre con rivestimento in titanio per risultati rapidi e lisci

Piastre con rivestimento in titanio per risultati rapidi e lisci

Piastre professionali rivestite in titanio per la massima conduzione del calore. L'eccezionale materiale delle piastre è resistente e trasferisce il calore rapidamente, consentendo di lisciare i capelli in modo semplice e veloce.

Piastre flessibili per non spezzare i capelli

Piastre flessibili per non spezzare i capelli

Le piastre flessibili si muovono quando viene applicata molta pressione durante lo stiramento dei capelli. Ciò consente di proteggere il fusto dei capelli da eventuali danni ed impedire che si spezzino.

Piastre lunghe 100 mm per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Piastre lunghe 100 mm per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Le piastre lunghe 100 mm consentono un contatto migliore con i capelli e ti aiutano a ottenere un risultato perfettamente liscio in un tempo minore e in tutta facilità.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.6

su 5

149

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

14/01/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Si scalda in un attimo e i risultati sono perfetti

Sono molto contenta dell'acquisto, una qualità altissima!

Pro

si scalda davvero in pochissimo

Contro

bisogna ovviamente fare attenzione nell'uso per non scottarsi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS930/00 Piastra per capelli

Sì, consiglio questo prodotto

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16/04/2019

Italia

Italia

Ottima e funzionale

Finalmente una piastra come si deve che Stira senza rovinare ne bruciare i capelli . Ideale per chi li ha crespi tendenti al secco . Con il controllo di pressione si evitano Britti episodi .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS930/00 Piastra per capelli

Sì, consiglio questo prodotto

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30/07/2018

Italia

Italia

Ottima Piastra

La piastra si riscalda immediatamente alla temperatura desiderata. Lascia i capelli lisci e setosi, e soprattutto con risultati duraturi (anche nelle giornate di pioggia)

Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS930/00 Piastra per capelli

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