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Prestige ProAsciugacapelli

HPS920/00

4.4
| (121) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Progettato per un'asciugatura e una piega rapide e professionali
Philips Hair Dryer Prestige Pro da 2300 W è dotato di un motore AC professionale in grado di raggiungere i 170 km/h*, offrendo così il 50% di velocità in più**. L'esclusivo concentratore del flusso d'aria Style&Protect consente uno styling professionale senza surriscaldamento.
Vedi tutti i vantaggi

Progettato per un'asciugatura e una piega rapide e professionali

  • 2300 W di potenza di asciugatura

  • Potente motore AC

  • Velocità dell'aria fino a 170 km/h*

  • Bocchetta Style & Protect

Asciugatura veloce, potente motore AC

Asciugatura veloce, potente motore AC

L'asciugacapelli Philips Pro è dotato di un motore AC ad alte prestazioni che assicura un flusso d'aria fino a 170 km/h*, per il 50% di velocità in più**. È stato sviluppato per risultati professionali ed efficaci.

Potenza d'asciugatura da 2300 W e ad alte prestazioni

Potenza d'asciugatura da 2300 W e ad alte prestazioni

Questo asciugacapelli professionale da 2300 W genera un flusso d'aria davvero potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Ionic Care per capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo

Ionic Care per capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci, lucenti e senza effetto crespo.

Specifiche tecniche

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4.4

su 5

121

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

24/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo

Sono soddisfatta in quanto ha il getto di aria fredda che serve a fissare l’acconciatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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07/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto

acquistato in promozione, ottima soluzione qualità prezzo, elegante, funzionale, forse un po' pesante ma veloce asciugatura

Pro

ottima diffusione

Contro

un po' pesante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS920/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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08/01/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Come lo volevo

È davvero professionale, con i pro ed i contro relativi. È davvero un po' pesante, ma perché c'è sostanza. Ha solo beccuccio e non ha il diffusore, perché credo sia destinato esclusivamente ai parrucchieri per uomo. Anche il cavo è molto lungo. Lo consiglio a chi vuole un prodotto con caratteristiche professionali. Comprato in promozione sul sito del produttore, è arrivato in pochissimo tempo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Test eseguito con bocchetta da 6 mm a Velocità 2 e Calore 2

  2. rispetto al predecessore HP4997