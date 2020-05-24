È davvero professionale, con i pro ed i contro relativi. È davvero un po' pesante, ma perché c'è sostanza. Ha solo beccuccio e non ha il diffusore, perché credo sia destinato esclusivamente ai parrucchieri per uomo. Anche il cavo è molto lungo. Lo consiglio a chi vuole un prodotto con caratteristiche professionali. Comprato in promozione sul sito del produttore, è arrivato in pochissimo tempo