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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2100 W di potenza di asciugatura
Potente motore AC
Velocità dell'aria fino a 160 km/h*
Ionic Care per capelli luminosi
L'asciugacapelli Philips Pro è dotato di un motore AC ad alte prestazioni che assicura un flusso d'aria fino a 160 km/h*, per il 40% di velocità in più**. È stato sviluppato per risultati professionali ed efficaci.
Questo asciugacapelli professionale da 2100 W genera un flusso d'aria davvero potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci, lucenti e senza effetto crespo.
4.5
su 5
20
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
egio
24/05/2020
Italia
Compratore verificato
ottimo
Sono soddisfatta in quanto ha il getto di aria fredda che serve a fissare l’acconciatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS910/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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giome
07/05/2020
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
acquistato in promozione, ottima soluzione qualità prezzo, elegante, funzionale, forse un po' pesante ma veloce asciugatura
Pro
ottima diffusione
Contro
un po' pesante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige Pro HPS920/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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pio. astarita
08/01/2020
Italia
Compratore verificato
Come lo volevo
È davvero professionale, con i pro ed i contro relativi. È davvero un po' pesante, ma perché c'è sostanza. Ha solo beccuccio e non ha il diffusore, perché credo sia destinato esclusivamente ai parrucchieri per uomo. Anche il cavo è molto lungo. Lo consiglio a chi vuole un prodotto con caratteristiche professionali. Comprato in promozione sul sito del produttore, è arrivato in pochissimo tempo
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Test eseguito con bocchetta da 9 mm a Velocità 2 e Calore 2
rispetto al predecessore HP4997