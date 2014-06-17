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Fuori produzione
Crea i tuoi ricci proteggendoli
Ricci e boccoli vivaci e vaporosi per una piega spensierata e giovane. Ora è facile ottenerli grazie al nuovo ferro arricciacapelli CurlCeramic con rivestimento protettivo in ceramica.
Cilindro da 16 mm
Temperatura 190 °C
Rivestimento in ceramica
Con un cilindro di 16 mm di diametro puoi creare ricci e boccoli vaporosi e pieni di vita per un look giovane e spensierato
Il rivestimento protettivo in ceramica garantisce una distribuzione uniforme del calore e meno danni per capelli più sani, morbidi e luminosi.
La temperatura massima di 190 °C garantisce risultati perfetti e un maggiore rispetto per i capelli.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Tony6699
17/06/2014
Italia
Prodotto eccellente
Mia moglie si trova molto bene ed è rimasta molto soddisfatta, consiglia l'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8602/00 Arricciacapelli
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