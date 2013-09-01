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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
3 volte più delicato sui capelli
La nuova piastra per capelli Care & Control di Philips ti consente di ottenere la piega che desideri e si prende maggiormente cura dei tuoi capelli. Una piega 3 volte più delicata grazie al trattamento agli ioni, alle piastre lisce come la seta e al controllo digitale della temperatura.
Piastre in ceramica
Temperatura 130 - 200 °C
Trattamento agli ioni
Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce il look perfetto che desideri.
Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti alle piastre per capelli. La cura con cui sono state realizzate le piastre SilkySmooth garantisce migliori proprietà di scorrevolezza e delicatezza della ceramica, per capelli perfetti e luminosi.
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5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
penny
01/09/2013
Italia
Non brucia i capelli
Mantiene la giusta temperatura ed i capelli scorrono molto bene. Linea elegante, impressione di solidità nella costruzione. Adatto anche a capelli abbastanza lunghi. Consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
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Questa revisione è stata effettuata per Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener