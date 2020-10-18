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Fuori produzione
ThermoProtect Ionic
2200W
Ionic Care
Diffusore con sistema massaggiante
Questo asciugacapelli presenta un design moderno e sofisticato. La sua linea morbida, fluida e allungata comunica subito femminilità mentre i dettagli, i materiali e le finiture di qualità elevata sono prova delle prestazioni superiori del prodotto.
La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
Questo asciugacapelli professionale da 2200 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
4.6
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Barby26
18/10/2020
Italia
Il prodotto è molto valido
Ho avuto modo di provare questo prodotto da un amica mentre mi ospitava per alcuni giorni, devo dire che mi trovata benissimo è leggero e di facile utilizzo, per i miei capelli sottili e senza volume è l'ideale. È anche bello e moderno.
Pro
Leggero maneggevole
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8243/00 Asciugacapelli KeraShine
Sì, consiglio questo prodotto
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GianlucaP
01/01/2018
Italia
perfetto
ottimo rapporto qualità/prezzo, phone versatile e gradevole esteticamente.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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elena66
16/02/2017
Italia
Compratore verificato
Soddisfatta dell'acquisto!
E' leggero e molto maneggevole, il getto d'aria non secca i capelli. Il prodotto è molto buono, superiore alle aspettative, davvero consigliato!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8243/00 Asciugacapelli KeraShine
Sì, consiglio questo prodotto
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