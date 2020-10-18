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  • Asciugatura rapida a una temperatura più bassa con ThermoProtect
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  • Asciugatura rapida a una temperatura più bassa con ThermoProtect
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Fuori produzione

DryCare AdvancedAsciugacapelli

HP8233/00

4.6
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura rapida a una temperatura più bassa con ThermoProtect
Proteggi i capelli con risultati di asciugatura professionali. L'asciugacapelli è dotato di impostazioni multiple di velocità e temperatura e di ThermoProtect per un'asciugatura veloce a una temperatura costante, Ionic Care e TurboBoost.
Vedi tutti i vantaggi

con diffusore massaggiatore e beccuccio per styling di 11 mm.

Asciugatura rapida a una temperatura più bassa con ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200W

  • Ionic Care

  • Diffusore con sistema massaggiante

Design elegante e femminile che accompagna prestazioni e qualità elevate

Design elegante e femminile che accompagna prestazioni e qualità elevate

Questo asciugacapelli presenta un design moderno e sofisticato. La sua linea morbida, fluida e allungata comunica subito femminilità mentre i dettagli, i materiali e le finiture di qualità elevata sono prova delle prestazioni superiori del prodotto.

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Impostazione della temperatura ThermoProtect

La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Questo asciugacapelli professionale da 2200 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.6

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

18/10/2020

Italia

Italia

Il prodotto è molto valido

Ho avuto modo di provare questo prodotto da un amica mentre mi ospitava per alcuni giorni, devo dire che mi trovata benissimo è leggero e di facile utilizzo, per i miei capelli sottili e senza volume è l'ideale. È anche bello e moderno.

Pro

Leggero maneggevole

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8243/00 Asciugacapelli KeraShine

Sì, consiglio questo prodotto

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01/01/2018

Italia

Italia

perfetto

ottimo rapporto qualità/prezzo, phone versatile e gradevole esteticamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8243/00 Asciugacapelli KeraShine

Sì, consiglio questo prodotto

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16/02/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Soddisfatta dell'acquisto!

E' leggero e molto maneggevole, il getto d'aria non secca i capelli. Il prodotto è molto buono, superiore alle aspettative, davvero consigliato!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8243/00 Asciugacapelli KeraShine

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