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Fuori produzione
ThermoProtect Ionic
2200W
Ionic Care
Diffusore di volume
La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
Questo asciugacapelli professionale da 2200 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.
4.6
su 5
197
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
CUCCIOLO75
13/05/2021
Italia
Compratore verificato
Buon prodotti multifunzione
Il phon è leggero e maneggevole.. ha diverse velocità e ha sia la bocchetta che il diffusore. Asciuga i capelli veramente pochissimo tempo. Buon rapporto qualità prezzo..consigliato tutti
Pro
Leggro e potente
Contro
Nessuni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Carlaqui
13/05/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto otrimo
Ho scelto questo prodotto perché è leggero e compatto, ma funzionale. Non rovina i capelli ed è rapido nell'asciugatura. Lo consiglio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Mepaola
19/02/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto !!!!!
Funziona bene, potenza ottimale e molto pratico. Lo adoro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli