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Fuori produzione

DryCare AdvancedAsciugacapelli

HP8232/00

4.6
| (197) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura rapida a una temperatura più bassa con ThermoProtect
Proteggi i capelli con risultati di asciugatura professionali. Un asciugacapelli dotato di impostazioni multiple di velocità e temperatura, ThermoProtect per un'asciugatura veloce a una temperatura costante e Ionic Care per risultati brillanti e anti-crespo.
Vedi tutti i vantaggi

con il diffusore di volume e il beccuccio per styling di 14 mm.

Asciugatura rapida a una temperatura più bassa con ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200W

  • Ionic Care

  • Diffusore di volume

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Impostazione della temperatura ThermoProtect

La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Questo asciugacapelli professionale da 2200 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.

Specifiche tecniche

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4.6

su 5

197

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

13/05/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotti multifunzione

Il phon è leggero e maneggevole.. ha diverse velocità e ha sia la bocchetta che il diffusore. Asciuga i capelli veramente pochissimo tempo. Buon rapporto qualità prezzo..consigliato tutti

Pro

Leggro e potente

Contro

Nessuni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli

13/05/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto otrimo

Ho scelto questo prodotto perché è leggero e compatto, ma funzionale. Non rovina i capelli ed è rapido nell'asciugatura. Lo consiglio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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19/02/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto !!!!!

Funziona bene, potenza ottimale e molto pratico. Lo adoro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Advanced HP8232/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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