Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Come raso sulla pelle.
L'epilatore Philips SatinSoft con sistema Skin Care protegge la pelle dalla sensazione di strappo e ottimizza l'igiene. Include testina per le zone sensibili.
Sistema SkinCare
Testina per le zone sensibili
Esclusivo design Philips con setole ipoallergeniche per un'igiene ottimale; si adatta perfettamente alla mano per un'ottima maneggevolezza in tutte le condizioni e può essere usata su pelle bagnata e asciutta
L'accessorio massaggiante vibrante stimola e lenisce la pelle per un'epilazione piacevole.
Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.
3.8
su 5
10
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Gloria83
20/05/2017
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto
Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6519/01 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6519/01 Epilatore