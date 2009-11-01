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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HP6517/00
Ultra delicato, ultra veloce
I dischi in ceramica rimuovono i peli alla radice per una pelle davvero liscia. L'elemento refrigerante integrato utilizza le proprietà lenitive del ghiaccio per rinfrescare e dare sollievo alla pelle durante l'epilazione.
Senza filo
Con elemento refrigerante integrato
e testina di rasatura
L'elemento refrigerante brevettato esercita un particolare effetto calmante riducendo la sensazione di fastidio durante l'epilazione. La testina rotante segue le curve del corpo per un ottimale effetto refrigerante e per lenire la sensazione di dolore.
Stimola in maniera delicata la tua pelle riducendo al minimo la sensazione di strappo e rende il processo di epilazione più confortevole.
Raggiunge anche peli di mezzo millimetro consentendoti di effettuare l'epilazione anche prima della completa ricrescita.
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