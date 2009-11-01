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Fuori produzione

Satinelle Ice PremiumEpilatore

HP6517/00

Ultra delicato, ultra veloce

I dischi in ceramica rimuovono i peli alla radice per una pelle davvero liscia. L'elemento refrigerante integrato utilizza le proprietà lenitive del ghiaccio per rinfrescare e dare sollievo alla pelle durante l'epilazione.

Vedi tutti i vantaggi

Epilatore con elemento refrigerante integrato e massaggio

Ultra delicato, ultra veloce

  • Senza filo

  • Con elemento refrigerante integrato

  • e testina di rasatura

Straordinario elemento refrigerante con testina rotante

Straordinario elemento refrigerante con testina rotante

L'elemento refrigerante brevettato esercita un particolare effetto calmante riducendo la sensazione di fastidio durante l'epilazione. La testina rotante segue le curve del corpo per un ottimale effetto refrigerante e per lenire la sensazione di dolore.

Sistema di massaggio Sonico con aloe vera

Sistema di massaggio Sonico con aloe vera

Stimola in maniera delicata la tua pelle riducendo al minimo la sensazione di strappo e rende il processo di epilazione più confortevole.

Testina di epilazione curva

Testina di epilazione curva

Raggiunge anche peli di mezzo millimetro consentendoti di effettuare l'epilazione anche prima della completa ricrescita.

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