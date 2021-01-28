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  • Epilazione semplice
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Fuori produzione

Satinelle EssentialEpilatore compatto

HP6422/01

3.9
| (123) Recensioni
Epilazione semplice
Pelle liscia a lungo con l'epilatore Philips Satinelle. Rimuove delicatamente dalla radice peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Epilazione semplice grazie all'impugnatura ergonomica e all'utilizzo con cavo. Testina lavabile per la massima igiene.
Vedi tutti i vantaggi

Epilazione semplice

  • per le gambe

  • 2 accessori

  • Epilatore con cavo

  • Impugnatura ergonomica

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

La forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano per un'eliminazione più comoda dei peli. Ed è anche bella da vedere.

Dischi epilatori per rimuovere i peli senza strapparli

Dischi epilatori per rimuovere i peli senza strapparli

Questo epilatore è dotato di dischi epilatori delicati per rimuovere i peli corti fino a 0,5 mm senza tirare la pelle.

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Questo epilatore è dotato di testina di epilazione lavabile. La testina può essere rimossa e sciacquata sotto l'acqua corrente per un'igiene ottimale

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

123

Recensioni

28/01/2021

Italia

Italia

Top

E' perfetto: maneggevole, pratico, efficace. Un prodotto che fa bene quel che deve fare ed è anche economico. Spedizione puntuale. Top.

Pro

tutti

Contro

nessuno

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6420/01 Epilatore

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28/03/2018

Italia

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Piccolo e veloce

L"ho comprato in sostituzione di un altro modello più "vecchietto" e l'ho scelto onestamente per l'estetica,è davvero carino e femminile. Facile da usare e veloce....lo uso tranquillamente su tutta la gamba. Riesce a rimuovere anche i peli più corti. Si pulisce in un attimo con lo spazzolino in dotazione è il prezzo è davvero basso. Lo consiglio!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6419/01 Epilatore compatto

Sì, consiglio questo prodotto

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04/09/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

UTILISSIMO!

PRODOTTO UTILISSIMO DA TENERE ASSOLUTAMENTE IN OGNI CASA IN CUI VIVE ALMENO UNA DONNA. GRANDE EFFICIENZA, FACILISSIMO DA USARE E COMODO DA PORTARE IN VIAGGIO. CONSIGLIATISSIMO!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential HP6423/00 Epilatore compatto

Sì, consiglio questo prodotto

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