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Fuori produzione

SatinelleEpilatore

HP6402/00

3.2

| (5) Recensioni

Gambe lisce a lungo

Gambe lisce a lungo grazie a questo epilatore Philips. Rimuovi i peli alla radice per una depilazione duratura e gambe lisce fino a quattro settimane.

Vedi tutti i vantaggi

Epilatore rapido ed efficace

Gambe lisce a lungo

  • Con testina ad alta efficacia

Testina ad alta efficacia per una epilazione ottimale

Testina ad alta efficacia per una epilazione ottimale

La testina ad alta efficacia consente di posizionare l'epilatore al meglio per una rimozione più efficace

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Questo epilatore è dotato di un sistema di epilazione efficiente che lascia la pelle liscia e senza peli per settimane

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

La forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano per un'eliminazione più comoda dei peli. Ed è anche bella da vedere.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

5

Recensioni

3
2

24/02/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6402/00 Epilatore

Sì, consiglio questo prodotto

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11/10/2011

Nederland

Nederland

zeer gemakkelijk te gebruiken

zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

Sì, consiglio questo prodotto

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16/05/2016

Italia

Italia

acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.

Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6402/00 Epilatore

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