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Fuori produzione
HP6402/00
Gambe lisce a lungo
Gambe lisce a lungo grazie a questo epilatore Philips. Rimuovi i peli alla radice per una depilazione duratura e gambe lisce fino a quattro settimane.
Con testina ad alta efficacia
La testina ad alta efficacia consente di posizionare l'epilatore al meglio per una rimozione più efficace
Questo epilatore è dotato di un sistema di epilazione efficiente che lascia la pelle liscia e senza peli per settimane
La forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano per un'eliminazione più comoda dei peli. Ed è anche bella da vedere.
3.2
su 5
5
Recensioni
elena66
24/02/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6402/00 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
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lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
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michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6402/00 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
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