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Fuori produzione
HP6400/00
Gambe
Questo epilatore è dotato di un sistema di epilazione efficiente che lascia la pelle liscia e senza peli per settimane
La forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano per un'eliminazione più comoda dei peli. Ed è anche bella da vedere.
Impostazione alta velocità per i peli sottili e le aree difficili.
3.9
su 5
10
Recensioni
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Sì, consiglio questo prodotto
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smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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jazbbt
16/05/2012
España
Piernas bellas por más tiempo
Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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