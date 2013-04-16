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Fuori produzione

SatinelleEpilatore Satinelle

HP6400/00

3.9
| (10) Recensioni
Gambe lisce a lungo
Gambe lisce a lungo grazie a questo epilatore Philips. Rimuovi i peli alla radice per una depilazione duratura e gambe lisce fino a quattro settimane.
Vedi tutti i vantaggi

Epilatore rapido ed efficace

Gambe lisce a lungo

  • Gambe

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Questo epilatore è dotato di un sistema di epilazione efficiente che lascia la pelle liscia e senza peli per settimane

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

La forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano per un'eliminazione più comoda dei peli. Ed è anche bella da vedere.

Due impostazioni di velocità per un'epilazione delicata e massime prestazioni

Due impostazioni di velocità per un'epilazione delicata e massime prestazioni

Impostazione alta velocità per i peli sottili e le aree difficili.

Specifiche tecniche

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3.9

su 5

10

Recensioni

2

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Sì, consiglio questo prodotto

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

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Questa revisione è stata effettuata per Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Sì, consiglio questo prodotto

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16/05/2012

España

España

Piernas bellas por más tiempo

Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia

Sì, consiglio questo prodotto

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