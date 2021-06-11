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Fuori produzione
Corpo
La testina di precisione da 26 mm è ideale per i ritocchi veloci e garantisce un utilizzo rapido e semplice sulle parti più piccole del corpo (per es. dita dei piedi, ginocchia).
Puoi portarlo sempre con te, grazie alle dimensioni ridotte che consentono di tenerlo in una borsetta. Batteria AAA inclusa.
Mantieni sempre pulito il rifinitore con la spazzolina per la pulizia inclusa.
4.2
su 5
133
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Mamma Federica
11/06/2021
Italia
Compratore verificato
Consigliato
Perfetto. Rade la piccola peluria sottile del viso con delicatezza. È il più robusto che ho trovato in commercio. Lo ricomprerei.
Pro
Indolore
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Rikyro
24/05/2017
Italia
Compratore verificato
Comodo e versatile
Ho acquistato questo prodotto per la mia ragazza. L'ha subito trovato comodissimo e ora lo porta sempre con sé in borsa nell'apposita custodia. Perfetto per i ritocchi dell'ultimo minuto e per sistemare "peli ribelli" rimasti anche dopo la depilazione. Piccolo, leggero, pratico e versatile. Ha due testine, una più ampia e una più piccola, adatte per ogni zona del corpo, oltre che un pettine per regolare le sopracciglia troppo lunghe o troppo folte. La pulizia è estremamente semplice, anche grazie alla spazzolina fornita in dotazione.
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
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mamy
17/06/2015
Italia
Compratore verificato
Fantastico
Utilissimo in viaggio, per ritocchi veloci, o per l'epilazione di parti delicate. Piccolo e discreto. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6392/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6392/00 Rifinitore per ritocchi istantanei