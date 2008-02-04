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Fuori produzione
HP4638/00
Capelli splendenti
Sprigiona la luminosità dei tuoi capelli. I capelli lucidi e luminosi sono ancora più belli quando vengono lisciati con Philips SalonStraight Active Ion. L'asciugatura agli ioni, le piastre in ceramica e la temperatura di styling professionale assicurano risultati ottimali.
180°C
Ceramica
IonBoost
La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.
Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantire il look perfetto come appena uscite dal parrucchiere.
L'avanzata tecnologia EHD+ di Philips garantisce una distribuzione del calore uniforme, anche a temperature elevate ed evita concentrazioni eccessive di calore dannose per i capelli. Ciò offre maggiore protezione e aiuta a mantenere i capelli sani e lucenti.
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