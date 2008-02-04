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Piastra per capelli

HP4638/00

Capelli splendenti

Sprigiona la luminosità dei tuoi capelli. I capelli lucidi e luminosi sono ancora più belli quando vengono lisciati con Philips SalonStraight Active Ion. L'asciugatura agli ioni, le piastre in ceramica e la temperatura di styling professionale assicurano risultati ottimali.

Vedi tutti i vantaggi

SalonStraight Active Ion

Capelli splendenti

  • 180°C

  • Ceramica

  • IonBoost

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.

Fino a 180°C per risultati ottimali

Fino a 180°C per risultati ottimali

Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantire il look perfetto come appena uscite dal parrucchiere.

Tecnologia EHD+ per una maggiore protezione e lucentezza

Tecnologia EHD+ per una maggiore protezione e lucentezza

L'avanzata tecnologia EHD+ di Philips garantisce una distribuzione del calore uniforme, anche a temperature elevate ed evita concentrazioni eccessive di calore dannose per i capelli. Ciò offre maggiore protezione e aiuta a mantenere i capelli sani e lucenti.

Specifiche tecniche

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