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  • Riduzione sensibile del dolore
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Fuori produzione

Lampada a infrarossi InfraCare

HP3641

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Riduzione sensibile del dolore
Philips InfraCare svolge un'efficace azione lenitiva su muscoli e articolazioni. Il piacevole calore degli infrarossi sviluppato dalla lampada da 650 W penetra in profondità nella pelle stimolando la circolazione sanguigna e alleviando così i dolori muscolotensivi su zone di 60 x 40 cm.
Vedi tutti i vantaggi

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Riduzione sensibile del dolore

  • 650 W

  • Trattamento a mezzo busto

  • Altezza: 63,5 cm

Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt

Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt

InfraCare HP 3643 di Philips è stato ottimizzato per ridurre sensibilmente il dolore nelle zone di 60 x 40 cm, quali ad esempio la schiena, le spalle e il collo insieme e le cosce. InfraCare è oggi dotato della nuova tecnologia delle lampade alogene a infrarossi. Le lenti ottiche speciali, il filtro e la potente lampada alogena da 650 Watt sono stati ottimizzati per consentire trattamenti a mezzo busto (60 x 40 cm) e produrre un calore molto più piacevole, che viene distribuito più uniformemente sulla zona da trattare.

Angolazione regolabile con rotazione

Angolazione regolabile con rotazione

InfraCare HP 3643 è un apparecchio estremamente facile da utilizzare per i trattamenti a mezzo busto nelle più svariate situazioni (ad esempio quando si è distesi su un letto o su un lettino) grazie alla sua eccellente flessibilità. Oltre all'altezza regolabile, è possibile posizionare l'alloggiamento della lampada in modo da trattare al meglio la parte desiderata, portando l'alloggiamento stesso in posizione orizzontale o verticale (90° a destra/sinistra) o inclinandolo verso l'alto o verso il basso di 45° gradi.

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Il calore degli infrarossi riduce sensibilmente i dolori e gli indolenzimenti causati da tensioni muscolari e articolari. Il piacevole calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nello strato cutaneo migliorando la circolazione sanguigna e riscaldando i muscoli. La tensione muscolare viene alleviata e automaticamente i muscoli si ammorbidiscono e si rilassano. Poiché i tessuti diventano più elastici, il calore riduce anche la tensione e rende le articolazioni più flessibili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

28/01/2017

Italia

Italia

uno dei migliori acquisti della mia vita

un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

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