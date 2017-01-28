Lampada alogena a infrarossi da 650 Watt

InfraCare HP 3643 di Philips è stato ottimizzato per ridurre sensibilmente il dolore nelle zone di 60 x 40 cm, quali ad esempio la schiena, le spalle e il collo insieme e le cosce. InfraCare è oggi dotato della nuova tecnologia delle lampade alogene a infrarossi. Le lenti ottiche speciali, il filtro e la potente lampada alogena da 650 Watt sono stati ottimizzati per consentire trattamenti a mezzo busto (60 x 40 cm) e produrre un calore molto più piacevole, che viene distribuito più uniformemente sulla zona da trattare.