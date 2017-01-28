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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
650 W
Trattamento a mezzo busto
Altezza: 63,5 cm
InfraCare HP 3643 di Philips è stato ottimizzato per ridurre sensibilmente il dolore nelle zone di 60 x 40 cm, quali ad esempio la schiena, le spalle e il collo insieme e le cosce. InfraCare è oggi dotato della nuova tecnologia delle lampade alogene a infrarossi. Le lenti ottiche speciali, il filtro e la potente lampada alogena da 650 Watt sono stati ottimizzati per consentire trattamenti a mezzo busto (60 x 40 cm) e produrre un calore molto più piacevole, che viene distribuito più uniformemente sulla zona da trattare.
InfraCare HP 3643 è un apparecchio estremamente facile da utilizzare per i trattamenti a mezzo busto nelle più svariate situazioni (ad esempio quando si è distesi su un letto o su un lettino) grazie alla sua eccellente flessibilità. Oltre all'altezza regolabile, è possibile posizionare l'alloggiamento della lampada in modo da trattare al meglio la parte desiderata, portando l'alloggiamento stesso in posizione orizzontale o verticale (90° a destra/sinistra) o inclinandolo verso l'alto o verso il basso di 45° gradi.
Il calore degli infrarossi riduce sensibilmente i dolori e gli indolenzimenti causati da tensioni muscolari e articolari. Il piacevole calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nello strato cutaneo migliorando la circolazione sanguigna e riscaldando i muscoli. La tensione muscolare viene alleviata e automaticamente i muscoli si ammorbidiscono e si rilassano. Poiché i tessuti diventano più elastici, il calore riduce anche la tensione e rende le articolazioni più flessibili.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ant64
28/01/2017
Italia
uno dei migliori acquisti della mia vita
un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare
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Questa revisione è stata effettuata per HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare