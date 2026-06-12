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Hairclipper series 9000Regolacapelli lavabile

HC9420/15

4.3
| (118) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Taglio perfetto e personalizzato
Il regolacapelli Philips serie 9000 garantisce un taglio perfetto e personalizzato. Dotato di 400 impostazioni di lunghezza e lame in titanio, offre una precisione e una potenza eccezionali. Si adatta alla densità dei tuoi capelli per ottenere il taglio perfetto.
Vedi tutti i vantaggi

con pettini motorizzati

Taglio perfetto e personalizzato

  • Lame in metallo autoaffilanti

  • 60 lunghezze di taglio

  • 120 min di autonomia senza filo/1h di ricarica

  • Garanzia fino a 5 anni

60 impostazioni di lunghezza con pulsanti motorizzati

60 impostazioni di lunghezza con pulsanti motorizzati

Utilizza i pulsanti di controllo per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 60 disponibili. Usa il pettine per rifinire il taglio in modo preciso con incrementi di 0,2 mm tra 1 e 7 mm e di 1 mm tra 7 e 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Sempre affilate, senza lubrificazione

Sempre affilate, senza lubrificazione

Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.

Sensore PowerAdapt per un'esperienza di taglio personalizzata

Sensore PowerAdapt per un'esperienza di taglio personalizzata

Un taglio uniforme, personalizzato per te. Il sensore PowerAdapt regola automaticamente il motore in base alla densità dei tuoi capelli, fornendo la potenza di taglio giusta per ogni lunghezza.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

118

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

12/06/2026

Italia

Italia

Il migliore acquisto!

Dopo aver provato vari clipper costosi, con lame in DLC ad uso professionale, ho deciso di acquistare uno Philips serie9000. Sono stato soddisfatto: prezzo inferiore, taglio preciso e leggero, pratico e veloce da pulire.. il migliore tagliacapelli acquistato

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2026-06-02

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2026-06-02

07/08/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Hairclipper Series 9000 HC9450/15

Il prodotto soddisfa in pieno le mie aspettative. Semplice, maneggevole, varie misure di regolazioni automatiche e la batteria dura tantissimo.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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09/07/2023

Italia

Italia

Philips non delude mai

Prima di questo tagliacapelli ne avevo provati altri anche di un ottima marca concorrente. E devo dire che non erano male finché non ho provato questo prodotto e sinceramente sono rimasto molto soddisfatto perché nel suo genere non ha rivali. Veramente fatto bene e con regolazioni precise peccato non averlo provato prima. Di sicuro lo consiglio.

Pro

Regolazioni precise non si può sbagliare

Contro

Forse l'unica pecca è che il corpo motore non si può lavare direttamente sotto l'acqua.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

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