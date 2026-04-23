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Garanzia di 2 anni
Nuova
Taglio versatile per tutta la famiglia
Ottieni tagli di capelli precisi per te e la tua famiglia con il regolacapelli Philips 5000. Le lame che mantengono a lungo la loro affilatura assicurano risultati uniformi e scorrevoli, mentre le potenti prestazioni senza filo consentono di tagliare i capelli in totale comfort e sicurezza.
Lame in acciaio autoaffilanti
10 impostazioni di lunghezza
Sensore PowerAdapt
Trim and Flow
Grazie alle 10 impostazioni di lunghezza con incrementi da 3 mm, questo regolacapelli offre un controllo preciso sul tuo taglio. Il pettine regolabile consente di tagliare i capelli da 3 a 24 mm, mentre rimuovendo il pettine è possibile ottenere una lunghezza di 0,5 mm. Un taglio affidabile e preciso.
Le nostre lame autoaffilanti da 41 mm mantengono l'affilatura nel tempo, permettendo un taglio più scorrevole che aiuta a ottenere sempre risultati precisi e omogenei.
Scopri un taglio scorrevole dall'inizio alla fine. Il pettine Trim and Flow è progettato per mantenere i capelli in movimento ed evitare ostruzioni, consentendo un movimento scorrevole del regolacapelli. Per mantenere un controllo costante e ottenere lo stile che desideri senza interruzioni.
4.1
su 5
490
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
MaxVL70
23/04/2026
Italia
semplicemente fantastico
Acquistato il modello HC3530 e arrivato oggi dopo 20 anni giusto la durata del vecchio Philips che avevo e che, dopo 20 anni ha giustamente smesso di funzionare, l’ho subito messo alla prova, impugnatura ottima e taglio perfetto, ottimo rapporto qualità/prezzo del resto non avevo dubbi, il nome è una garanzia… lo consiglio vivamente
Pro
Ottima impugnatura e taglio preciso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2026-04-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2026-04-23
Max2360
22/03/2024
Italia
Compratore verificato
buono
ottimo rapporto qualità prezzo, se fosse un po' più piccolo sarebbe perfetto
Pro
quasi tutto
Contro
cavo di alimentazione si sgancia troppo facilmente anche durante l'uso
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-02-22
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-02-22
Lucfol
06/02/2024
Italia
Compratore verificato
Tagliacapelli ottimo
Un nome una garanzia. Acquistato per sostituire un suo antenato di 25 anni fà, spero abbia la stessa durata. Facile da usare, versatile e facile da pulire.
Pro
Maneggevole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-01-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-01-06
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