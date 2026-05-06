Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Trim-n-Flow
28 regolazioni di lunghezza (0,5-28 mm)
90 min uso cordless/1 h di ricarica
Totalmente lavabile
Garanzia fino a 5 anni
Finiture uniformi per capelli di ogni densità. Attiva la funzione Turbo Boost, in grado di aumentare la velocità del motore per una potenza di taglio superiore anche su capelli più spessi o folti.
Perfetto per qualsiasi lunghezza di taglio, il regolacapelli Philips include 2 pettini regolabili e un pettine regolabarba aggiuntivo da 2 mm. Realizza tagli precisi da 3 mm a 28 mm con incrementi di 1 mm. Utilizza il pettine regolabarba da 2 mm per tagliare i peli corti o per definire la barba. Rimuovi completamente il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.
4.6
su 5
1313
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Valerio77
06/05/2026
Italia
Compratore verificato
Veloce ed efficiente
Facile da utilizzare, taglia perfettamente e rapidamente soprattutto in modalità turbo.
Pro
Rapido ed efficace
Contro
Niente da segnalare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7650/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2025-07-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7650/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2025-07-25
Michele62
05/10/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto molto buono
Il prodotto è eccellente, di facile utilizzo e molto efficiente. Lo consiglio a tutti..
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5630/15 Regolacapelli lavabile
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5630/15 Regolacapelli lavabile
FilVes
10/09/2025
Italia
Ottimo.
Comprato 4 anni fa. Sempre ottimamente funzionante e preciso.
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5612/15 Regolacapelli lavabile
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5612/15 Regolacapelli lavabile
La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.