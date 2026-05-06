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  • Taglio veloce, uniforme e preciso
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Hairclipper series 5000Regolacapelli lavabile

HC5630/15

4.6
| (1313) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Taglio veloce, uniforme e preciso
Il regolacapelli Philips serie 5000 garantisce un taglio rapido e uniforme. Le 28 impostazioni di lunghezza del dispositivo, la tecnologia Trim-and-Flow e il sistema a doppia lama ti consentono di ottenere rapidamente un taglio uniforme.
Vedi tutti i vantaggi

Massima precisione, taglio versatile

Taglio veloce, uniforme e preciso

  • Trim-n-Flow

  • 28 regolazioni di lunghezza (0,5-28 mm)

  • 90 min uso cordless/1 h di ricarica

  • Totalmente lavabile

  • Garanzia fino a 5 anni

Turbo Boost per una potenza di taglio superiore e rifiniture uniformi

Turbo Boost per una potenza di taglio superiore e rifiniture uniformi

Finiture uniformi per capelli di ogni densità. Attiva la funzione Turbo Boost, in grado di aumentare la velocità del motore per una potenza di taglio superiore anche su capelli più spessi o folti.

28 impostazioni di lunghezza e manopola di precisione

28 impostazioni di lunghezza e manopola di precisione

Perfetto per qualsiasi lunghezza di taglio, il regolacapelli Philips include 2 pettini regolabili e un pettine regolabarba aggiuntivo da 2 mm. Realizza tagli precisi da 3 mm a 28 mm con incrementi di 1 mm. Utilizza il pettine regolabarba da 2 mm per tagliare i peli corti o per definire la barba. Rimuovi completamente il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Sempre affilate, senza lubrificazione

Sempre affilate, senza lubrificazione

Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

1313

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

06/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Veloce ed efficiente

Facile da utilizzare, taglia perfettamente e rapidamente soprattutto in modalità turbo.

Pro

Rapido ed efficace

Contro

Niente da segnalare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7650/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2025-07-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7650/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2025-07-25

05/10/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto molto buono

Il prodotto è eccellente, di facile utilizzo e molto efficiente. Lo consiglio a tutti..

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5630/15 Regolacapelli lavabile

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10/09/2025

Italia

Italia

Ottimo.

Comprato 4 anni fa. Sempre ottimamente funzionante e preciso.

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 5000 HC5612/15 Regolacapelli lavabile

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Esclusioni di responsabilità

  1. La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.

  2. Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.