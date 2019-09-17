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Fuori produzione

Hairclipper series 3000Regolacapelli

HC3420/15

4
| (114) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto
REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*
Il REGOLACAPELLI serie 3000 è costruito per durare ed è progettato per garantire ottime prestazioni. Il gruppo lame innovativo, le lame in acciaio inox e il pettine regolabile sono realizzati per garantirti sempre un taglio veloce e preciso.
Vedi tutti i vantaggi

con tecnologia DualCut per un taglio più veloce e preciso

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 13 impostazioni di lunghezza

  • 60min di uso senza filo/8h di ricarica

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Taglia ogni tipo di capelli grazie alla tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire sempre prestazioni ottimali, con una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips.*

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per un'affilatura a lunga durata.

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

Seleziona e blocca facilmente la lunghezza che desideri tramite il pettine regolabile, che offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili comprese tra 1 e 23 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Specifiche tecniche

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4.0

su 5

114

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

17/09/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

MOLTO VERSATILE

OTTIMO PRODOTTO, LUNGA DURATA ED ECCEZIONALE PER I TANTI TIPI DI TAGLIO.

Pro

LUNGA DURATE E INNUMEREVOLI MISURE DI TAGLIO.

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24/08/2018

Italia

Italia

Ottimo tagliacapelli

Estremamente semplice da usare e molto preciso nel taglio. In poco tempo ci si può acconciare anche da soli. Ottimo acquisto.

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27/07/2018

Italia

Italia

Lavarsi i denti? Mai stato così facile

Un prodotto che tutti dovrebbero usare.non avevo mai usato uno spazzolino elettrico ,ma sono rimasto veramente impressionato dalla facilità d'uso.il timer ti aiuta moltissimo,e il movimento dello spazzolino è veramente efficace. Ora in famiglia lo usiamo tutti e più spesso.

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