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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame in acciaio inossidabile
13 impostazioni di lunghezza
60min di uso senza filo/8h di ricarica
Taglia ogni tipo di capelli grazie alla tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire sempre prestazioni ottimali, con una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips.*
Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per un'affilatura a lunga durata.
Seleziona e blocca facilmente la lunghezza che desideri tramite il pettine regolabile, che offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili comprese tra 1 e 23 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
4.0
su 5
114
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
CARMINESUPER
17/09/2019
Italia
Compratore verificato
MOLTO VERSATILE
OTTIMO PRODOTTO, LUNGA DURATA ED ECCEZIONALE PER I TANTI TIPI DI TAGLIO.
Pro
LUNGA DURATE E INNUMEREVOLI MISURE DI TAGLIO.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3420/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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magicotoro76
24/08/2018
Italia
Ottimo tagliacapelli
Estremamente semplice da usare e molto preciso nel taglio. In poco tempo ci si può acconciare anche da soli. Ottimo acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3420/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Jek13
27/07/2018
Italia
Lavarsi i denti? Mai stato così facile
Un prodotto che tutti dovrebbero usare.non avevo mai usato uno spazzolino elettrico ,ma sono rimasto veramente impressionato dalla facilità d'uso.il timer ti aiuta moltissimo,e il movimento dello spazzolino è veramente efficace. Ora in famiglia lo usiamo tutti e più spesso.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3420/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Rispetto al suo predecessore Philips