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Azur Ferro da stiro a vapore

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AzurFerro da stiro a vapore

GC4850/02

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Manuali e documentazione

Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF file, 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4850/02 - English (US)

  • PDF file, 24.7 kB
  • 13 March 2026

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