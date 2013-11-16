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Fuori produzione

AzurFerro da stiro a vapore

GC4850/02

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Progettato per essere perfetto
Il nuovo Philips Azur GC4850/02 vanta un design e una leggerezza eccezionali che consentono di manovrare con facilità il ferro sopra i tessuti e persino nelle zone più difficili. Tutto questo, unito a una potenza vapore senza pari, ti assicura risultati davvero perfetti.
Vedi tutti i vantaggi

Stiratura con potenza vapore senza pari

Progettato per essere perfetto

  • Vapore 50 g/min, colpo di vapore 180 g

  • Piastra SteamGlide Plus

  • Auto-spegnimento di sicurezza

  • 2600 W

Spegnimento automatico per sicurezza e risparmio di energia

Spegnimento automatico per sicurezza e risparmio di energia

La funzione di spegnimento automatico di sicurezza disattiva automaticamente l'apparecchio dopo alcuni minuti di mancato utilizzo, risparmiando inoltre energia.

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.

Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

La speciale punta vapore di questo ferro Philips unisce una particolare forma appuntita della parte anteriore della piastra a speciali fori allungati per il vapore. Grazie a questo design, è possibile raggiungere le zone più strette e difficili, per un'eccellente stiratura.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

16/11/2013

Italia

Italia

ottimo acquisto

Non avevo molta fiducia su un acquisto via internit, mi devo ricredere.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Azur GC4850/22 Ferro da stiro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Azur GC4850/22 Ferro da stiro

05/09/2013

Italia

Italia

le caratteristiche sono eccellenti

consiglio l'acquisto rapporto qualita' prezzo ottimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Ferro da stiro a vapore Azur GC4850/02

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Ferro da stiro a vapore Azur GC4850/02

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