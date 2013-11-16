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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Vapore 50 g/min, colpo di vapore 180 g
Piastra SteamGlide Plus
Auto-spegnimento di sicurezza
2600 W
La funzione di spegnimento automatico di sicurezza disattiva automaticamente l'apparecchio dopo alcuni minuti di mancato utilizzo, risparmiando inoltre energia.
Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.
La speciale punta vapore di questo ferro Philips unisce una particolare forma appuntita della parte anteriore della piastra a speciali fori allungati per il vapore. Grazie a questo design, è possibile raggiungere le zone più strette e difficili, per un'eccellente stiratura.
Riconoscimenti
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
tn1954
16/11/2013
Italia
ottimo acquisto
Non avevo molta fiducia su un acquisto via internit, mi devo ricredere.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Azur GC4850/22 Ferro da stiro
Sì, consiglio questo prodotto
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lagos65
05/09/2013
Italia
le caratteristiche sono eccellenti
consiglio l'acquisto rapporto qualita' prezzo ottimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Ferro da stiro a vapore Azur GC4850/02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Ferro da stiro a vapore Azur GC4850/02