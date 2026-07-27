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Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
GC4516/40R1
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Vapore 45 g/min, colpo di vapore 190 g
Piastra SteamGlide Plus
Anticalcare
2400W
Grazie a 2400W di potenza, il ferro da stiro Azur Performer Plus si riscalda velocemente e offre prestazioni potenti per risultati di stiratura eccellenti.
Il ferro ha un peso ottimale per una migliore scorrevolezza sui tessuti, per garantire una stiratura più semplice e consentire di posizionarlo facilmente sull'asse da stiro e di riporlo poi in verticale sulla parte terminale.
Colpo di vapore fino a 190 g per eliminare velocemente anche le pieghe più ostinate.
Rispetto a un ferro a vapore standard Philips da 2200W