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  • Più veloce*, più semplice, più intelligente
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Ricondizionati

Azur Performer PlusFerro da stiro a vapore

GC4516/40R1

1 premio

Più veloce*, più semplice, più intelligente
Il ferro da stiro Philips Azur Performer Plus combina potenti prestazioni e facilità d'uso. È dotato di recipiente Calc integrato per un'efficace rimozione del calcare e prestazioni del vapore durature, controllo automatico del vapore e piastra SteamGlide Plus.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Più veloce*, più semplice, più intelligente

  • Vapore 45 g/min, colpo di vapore 190 g

  • Piastra SteamGlide Plus

  • Anticalcare

  • 2400W

2400W per il riscaldamento rapido del ferro

2400W per il riscaldamento rapido del ferro

Grazie a 2400W di potenza, il ferro da stiro Azur Performer Plus si riscalda velocemente e offre prestazioni potenti per risultati di stiratura eccellenti.

Peso ottimale per una facile scorrevolezza sui tessuti

Peso ottimale per una facile scorrevolezza sui tessuti

Il ferro ha un peso ottimale per una migliore scorrevolezza sui tessuti, per garantire una stiratura più semplice e consentire di posizionarlo facilmente sull'asse da stiro e di riporlo poi in verticale sulla parte terminale.

Colpo di vapore fino a 190 g

Colpo di vapore fino a 190 g

Colpo di vapore fino a 190 g per eliminare velocemente anche le pieghe più ostinate.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto a un ferro a vapore standard Philips da 2200W