ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

PerfectCare Ferro da stiro a vapore

Fuori produzione

Supporto

PerfectCareFerro da stiro a vapore

GC3929/64

PerfectCare Ferro da stiro a vapore

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Eco passport Philips PerfectCare Steam iron - English (US)

  • PDF file, 132.9 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3929/64 - English (US)

  • PDF file, 962.3 kB
  • 13 March 2026

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti