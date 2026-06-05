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Purificatore d'aria Serie 3000 Filtro CA per Purificatore AC3256/10 e AC4550/10

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Purificatore d'aria Serie 3000Filtro CA per Purificatore AC3256/10 e AC4550/10

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Manuali e documentazione

Il filtro a carboni attivi Philips cattura efficacemente odori e gas pericolosi inalabili come VOC, ozono e formaldeide eliminandoli dall'aria di casa e mantenendola pulita e sicura.

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  • 5 June 2026

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