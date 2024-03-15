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Manuali e documentazione

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF file, 403.9 kB
  • 15 March 2024

Il filtro HEPA NanoProtect garantisce la protezione da virus, batteri, polline, polvere, PM2.5 e peli di animali domestici.

  • PDF file
  • 14 August 2025

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