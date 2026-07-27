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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FY1413/30
Compatibile con le Serie 1000i e 2000i
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 1 anno
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria e umidificatori 2 in 1 Philips Serie 1000i e 2000i: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
Recensioni
(1) L'aria che passa attraverso il filtro è stata testata con aerosol di cloruro di sodio da iUTA in conformità a DIN71460-1.
(2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.